Raphy Pina, marido de Natti Natasha, encontrado culpable y enfrentará 41 meses de cárcel

La pareja y padre de la hija de Natti Natasha, Raphy Pina, fue encontrado culpable y sentenciado a 41 meses de cárcel después de haber enfrentado un juicio por posesión ilegal de armas. Recordemos que al empresario musical se le incautaron unas en la bóveda de una vivienda que poseía en Puerto Rico hace un tiempo.

A su llegada a los juzgados, la pareja de Natti Natasha, Raphy Pina, dio unas palabras y dijo que que no estaba preparado, que jamás se está de esa forma y que es: “Un sentimiento super fuerte”. Todo esto minutos antes que el juez Francisco Besosa dictara la sentencia de 41 años para el mánager en un tribunal en San Juan, Puerto Rico. Es decir casi 3 años y medio. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Ante las palabras del juez, Raphy Pina solo dijo: “Empañé el legado de mi padre”. Horas antes también había dedicado un mensaje a su papá diciendo: “Hoy más que nunca el apellido que me prestaste suena, no de la forma que desearías, pero sé que tú conoces la verdad y el por qué sigo adelante. Me toca otra más, otra más. Aún sigue explicándome por qué me regalaste ese único libro para que lo leyera”, fueron las palabras de la pareja de la reguetonera Natti Natasha. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Por supuesto también Raphy Pina le escribió mensajes a Vida Isabelle, su hija con Natti Natasha: “Hoy no me despedí de ti porque volveré cuando estés despierta y te daré muchos besos. Te amo”. Por fortuna, el productor pudo disfrutar del permiso que le habrían otorgado durante el fin de semana para celebrar el primer añito de la más pequeña de sus hijos. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

También habría mostrado el grillete que le habrían colocado meses antes de su última comparecencia en los juzgados y el cual lo acompañó durante todo este tiempo. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Su mejor amigo y reguetonero, Daddy Yankee, se presentó en los tribunales y se detuvo a hablar con la prensa asegurando que Raphy Pina es un hombre que se ha dedicado a servir a la comunidad en Puerto Rico. También dijo que él es mucho más útil afuera. Se mostró sorprendido y dijo que Raphy Pina estaba preocupado pero que se mostraba sereno. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

