Regina Blandón muestra su figura en ajustado body negro al patinar en su casa

Regina Blandón dejó ver a sus fans lo bien que se la pasa en su casa, compartiendo en su cuenta de Instagram un video en el que aparece patinando con distintos atuendos, entre los que sobresalió un sexy body negro con el logotipo de los Rolling Stones, y con el que lució al máximo su figura.

La actriz -quien se hiciera famosa por uno de los roles estelares en la serie de televisión “La familia P. Luche”- ha generado muchos comentarios (algunos a favor y otros en contra) debido a su nuevo look, con el cabello rojizo y las cejas decoloradas. Esto fue debido a su personaje en la película de comedia “Maquíllame otra vez”, en la que interpreta a una singular maquillista. Al respecto, ella recientemente comentó: “Son por chamba, pero aunque no lo fueran, ultimadamente, pos vale ma***s, ¿no?” View this post on Instagram A post shared by Regina Blandón (@reginablandon) View this post on Instagram A post shared by Regina Blandón (@reginablandon)

Regina siempre ha defendido el empoderamiento de la mujer, y no ha dudado en hacer frente a las críticas negativas. En una de sus recientes publicaciones escribió: “Los consejos de “no lo vuelvas a hacer” “qué horror” y “te ves muy extraña, no me gusta” los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias”.

