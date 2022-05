A Karol G y Feid se les escapa detalle que los deja en evidencia y podría confirmar su relación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A pesar que La Bichota no para de cosechar éxitos y levantar pasiones en tarima con sus insólitos hilos dentales, su vida amorosa sigue estando en boca de muchos. Una vez más, Karol G y Feid dieron una prueba de que pudiesen estar juntos y en una relación.

Feid montó un storie en Instagram donde se le veía vistiendo una gorra color negra y, minutos después, Karol G hizo lo mismo de ella sin percatarse que la gorra de Feid salía en la foto muy cerquita del rostro de La Bichota. Esto pudiese comprobar su relación o simplemente que, entre ellos se mantiene la estrecha amistad que ya les hemos visto. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

Sin embargo, esta no es la primera prueba o detalle que pudiese comprobar la relación de ambos. También han vestido las mismas chamarras y hoodies. Ya sabemos que Karol G anda en la onda del oversize y pues Feid ya es bien grandote como para que La Bichota quede fascinada usando su ropa. View this post on Instagram A post shared by MEMES BICHOTA✨ (@bichotamemes_)

Hace poco Feid subió un video cantando la canción Sundada Sun dada y los fans de Karol G prácticamente rogaron para que la misma fuese dedicada a La Bichota. Después de cómo terminó la relación con Anuel AA y la sorpresiva relación del cantante de trap con la dominicana Yailin La Más Viral, no se le ha visto con nadie en plan de romance a la colombiana. View this post on Instagram A post shared by ferxxopaa (@ferxxopaa)

La única persona con la que Karol G pudiese ser relacionada con un poco más de pruebas en este momento es con Feid. También hay fotos en el mismo lugar, en momentos diferentes en la casa donde está residiendo La Bichota en la ciudad de Los Ángeles. Se preguntarán por qué la cantante no diera conocer esta relación si es que la hay. Simple, su mensaje de individualidad y empoderamiento femenino sumado a su apretada agenda, no sería el momento adecuado para hacerlo. View this post on Instagram A post shared by MEMES BICHOTA✨ (@bichotamemes_)

Sin embargo, sabemos al igual que sus fans, que Karol G cuando se enamora entrega todo su corazón. Así la vimos con Anuel AA en su momento y estuvieron hasta comprometidos. Hasta el sol de hoy se dice que habrían roto por las agendas apretadas y porque el éxito de ella trajo diferentes discusiones. La buena noticia es que ambos tienen su carrera en unos buenos momentos. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Feid por su parte le brindó todo el apoyo en materia de producción musical a Karol G en su nuevo éxito Provenza. Mismo que está liderando las plataformas digitales como Spotify, iTunes y por supuesto Youtube, donde el video cuenta con 120 millones de reproducciones.

