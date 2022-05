Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 23 al 29 de mayo 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 23 al 29 de mayo del 2022.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Será una semana de grandes revelaciones, todo lo que te genera duda, se empieza a resolver, todo lo que te genera incertidumbre por fin puede tener luz, así que a mediados de semana todas estas nubes negras se dispersan y empiezas a ver todo más claro y sobre todo sin obstáculos. No dudes en iniciar proyectos, ahora que los obstáculos son menores, di que sí a propuestas laborales, serán de crecimiento económico. Las poderosas fuerzas de cambio que te acompañan esta semana querida Rata pueden traer a ti remedio a problemas de salud que te han estado aquejando, déjate llevar, fluye con los cambios, aunque en principio los veas raros, solo este movimiento te colocara en el lugar ideal para esta sanación. Si extraviaste una joya en días pasados, esta semana puede aparecer en el lugar menos esperado, agradece a esa fuerza oculta que regreso eso que es tan valioso para ti. Es una buena semana para cuidar de migrañas o vista borrosa, atiéndelo ya.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

El hogar será tu prioridad esta semana, harás todo para que mejoren las cosas en casa, para recobrar la unión y la comunicación, serán días en los que ocupes la mayoría del tiempo para recobrar las épocas perdidas. Será una semana en donde recobres la pasión por lo que tanto te gusta hacer, retomaras ese hobby que tanto te relajaba. La chispa se encenderá de nuevo, tu desempeño profesional será formidable, podrás quitar cada obstáculo del camino para llegar a la meta con el menor desgaste. Al finalizar la semana podrás sentirte completamente satisfecho de todo lo hecho y logrado, sobre todo en la parte familiar. Te asombrara la claridad con la que empiezas a ver las cosas, toda oscuridad se disipa por largo tiempo, por lo realizado en esta jornada, no podrías estar más tranquilo. Es una semana ideal para que te ocupes del sistema circulatorio, ponle atención a calambres y dolores de cabeza.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Semana agitada, llena de reuniones con amigos y familia, juntas en el trabajo que sentirás no te dejan espacio para nada más, así que desde ya organiza perfecto tu semana y no aceptes nada extra o no podrás con todo lo que te espera. Semana de decisiones importantes, solo estate atento, atenta, de no tomar el camino equivocado por hacerlo de prisa. No permitas que todas las ocupaciones que tienes te hagan descuidar el amor, un pequeño detalle, como una llamada, un mensaje en medio de todo lo que se te presentara en estos días será muy importante y tu pareja sentirá que estás ahí, presente, a pesar de tanto trabajo. Es un tiempo adecuado para vender o comprar casa, coche etc. siempre y cuando tengas el dinero completo y no te endeudes. Pon atención a los malestares que se puedan presentar en los riñones.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Te espera una semana llena de alegrías, tu vida puede dar un vuelco de 360 grados, cualquier cosa que hagas será venturosa, así que son días para arriesgarte e ir por el sí, el karma por fin esta jugando a tu favor y veras como cada cosa mala que te han hecho en el pasado se le regresa a esa persona sin siquiera haberlo deseado. Es una semana para emprender, así que ve y busca la oportunidad sin pensarlo dos veces. Son días en los que reconectas con tu alma, por fin la puedes sentir del todo en tu cuerpo físico, se termina ese sentirte flotar, de no pisar tierra, la desesperación y la ansiedad queda atrás. Esta semana nada ni nadie opacara la felicidad con la que te mueves, así que aprovecha bien esta gran vibración.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Debes de ser muy paciente porque esta semana puede estar llena de demoras y estas harán que sientes frustración y enojo por ver que nada camina como tu lo pensaste. Así que es mejor adecuarte, por lo menos esta semana, a los tiempos de los demás. Solo así no sentirás fracaso ni enojo. Eres un ser que no depende de nadie para hacer y deshacer, pero, que esta buena virtud no decaiga en manipulación o victimismo y utilices esto tan bueno que te caracteriza en algo que te haga ver como la víctima. Cuida tu dinero, no lo despilfarres ni lo inviertas esta semana porque solamente puedes perder lo que tanto trabajo te ha costado ganar. Ten cuidado de lo que hagas y digas, puede haber rupturas desde amorosas hasta de negocios. Cuida de la boca del estómago, puedes estar sensible de por las emociones externas, cuida de lo que comes, para no complicar una pequeña gastritis.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Una semana en donde caminaras con toda la seguridad de la que puedes hacer uso, nada te pará, a donde entres o pases serás el centro de atracción porque generaras una atmosfera de encanto muy importante, utiliza bien esta energía y negocia, pide aumento de sueldo, has asociaciones, pide matrimonio, pide una hipoteca etc. a todo te dirán sí. Tendrás una gran influencia en los demás, esta te dará ventaja sobre otras personas en la oficina y llegarás más rápido a la meta, sea cual sea. Esta semana es muy buena para fomentar la amistad con esa persona que conociste en días pasados y congeniaste muy bien, esta cosecha puede darte grandes frutos, y tener a un amigo de confianza, de esas amistades para toda la vida. Estas generoso y muy abierto, pero cuida de la generosidad, que no abusen de ella. Cada acción que realices esta semana gozara de protección divina, has estado muy conectado, conectada, con esa energía y estos días te darás cuenta de que ha valido la pena regresar al camino espiritual. Tu salud estará perfecta, no te preocuparas por ningún malestar y esto te hará aun más fuerte y seguro de lo que hagas esta jornada.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Dinero que estabas esperando llega a ti estos días, recuperas un préstamo que hiciste, el cual creías que ya ni de broma lo verías de regreso. Son días muy adecuados para poner en marcha inversiones o empezar a ahorrar, las fallas pasadas te dejaron buenos aprendizajes y esta semana poner en movimiento la buena administración hará que forjes un porvenir económico que te dará mucha seguridad. No compres por comprar, antes de hacerlo piensa bien si es algo necesario, si es algo que realmente necesitas. Hoy pide al universo, encomiéndate a esa entidad a la que le tengas fe y esa petición puede materializarse antes que termine la semana. En el amor tus deseos se harán realidad, así que ve y has esa propuesta a la persona que te gusta. Planea una salida con la pareja y refuerza esos lazos que los han mantenido unidos hasta ahora. Si deseas tener hijos esta semana es muy buena para quedar embarazados rápidamente. En la salud es importante le pongas atención a tu sistema nervioso.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Recuperas fuerza física, recuperas el vigor perdido en días pasados, toda la apatía que habías sentido por fin se queda atrás, y te vuelves a mover como pez en el agua, nada te pará, nada te lastima, esas voces que no se detienen hablando de ti, se vuelven inaudibles a tus oídos y caminas sin poner atención a las críticas mal intencionadas. Esta semana es ideal para contratar personal, no lo dejes pasar, es importante mas ayuda para el crecimiento de tu negocio. La tolerancia que manejas esta semana te sorprenderá, no sabias que eras capaz de ser tan paciente, así que ahora que ya lo sabes, trata de manejarte así mas seguido. No dejes de hacer ejercicio, esto es algo importante para mantener tu cuerpo físico en excelentes condiciones, que no te gane la flojera, párate de esa cama, aunque quieras seguir durmiendo.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Tendrás una semana llena de conquistas, solamente enfócate en qué conquistas quieres y no disperses la energía en cualquier cosa o persona, no porque te sientas con tanta fortaleza creas que no acabarás cansado, cansada, así que has buen uso del brío que te brinda esta semana, canalízalo adecuadamente. Puedes sentir la necesidad de salir corriendo, de tener nuevas experiencias, de conocer nuevas personas o lugares, de sentir cosas diferentes, y esta bien, pero escoge bien tus nuevas aventuras, no por tener la necesidad de cosas nuevas vayas a caer en acciones negativas. Tu salud estará en perfectas condiciones, trata de mantenerla así y no caer en excesos de ningún tipo. Tu familia necesitara de ti estos días, necesitara de tu gran fuerza de voluntad para ayudarlos a salir de un bache.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

No dudes en ir y tocar esa puerta, esta semana la posibilidad de que te la abran es muy buena, pero para que esto pase, tienes que quitarte dudas y miedos que solo te han paralizado largo tiempo, tienes que confiar en ti y en tus capacidades, creerte que cuando se abra esa oportunidad tu puedes con lo que se venga detrás de ella, porque es lo que has estado buscando durante largo tiempo. Esta semana no dudes que la suerte esta de tu lado para juegos de azar, solamente cuida de no excedente. No muevas cosas del pasado que ya estaban resueltas, no traigas al presente lo que se supone ya esta cerrado y arreglado, lo único que puedes ocasionar es un disgusto y una ruptura para siempre con quien ya habías, supuestamente, arreglado el problema. En la salud cuida de lesiones musculares, pueden estar frágiles a cualquier mal paso.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Grandes victorias te esperan esta semana, por fin la luz, por fin el esfuerzo hecho días pasados ven el triunfo y la meta muy cercana. Ten cuidado de no abusar de tu poder, ya sea como jefe o como el patriarca de tu familia, no vayas a quedar como un ser despiadado y arrogante, terminando con esto la buena racha que te acompaña esta semana. Tendrás que poner en balanza muchas cosas antes de tomar decisiones importantes para el futuro, saber con qué o con quién te quedas para que te siga acompañando en este camino, de esas decisiones dependerá tu crecimiento, personal y emocional. Es importante te tomes algún día para descansar la mente, descansar el cuerpo. La tranquilidad y el silencio te harán muy bien.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Aliados poderosos se presentarán esta semana, con ellos puedes tener un gran crecimiento profesional, se humilde y aprende de ellos, tienen grandes conocimientos que te pueden ayudar a aprender más de lo que tanto te apasiona. Conócelos y fluye con ellos, las posibilidades a través de estas personas pueden ser grandes. Cada paso que des estos días sucederá desde el razonamiento profundo, desde la mente en calma y con esto estarás muy seguro, segura, de que el resultado será positivo y contundente. Las cosas te empiezan a cambiar para mejor esta jornada, con las previsiones correctas y con perseverancia la vida te tiene despejado el camino para cumplir tus sueños.