María Chacón posa de espaldas en el balcón, luciendo su retaguardia en minitanga

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de varios meses de no publicar en Instagram, María Chacón ha subido la temperatura gracias a una colección de imágenes que la muestran en uno de sus recientes viajes. Además, sobresalió un video en blanco y negro que la muestra de espaldas y en el balcón, usando una minitanga que resaltó al máximo su retaguardia. Ella complementó su post con el mensaje “me desaparecí pero no estaba muerta…andaba disfrutando la vida”.

La actriz mexicana -quien alcanzó la fama desde pequeña- es muy admirada por su escultural figura y su popularidad en esa red social crece cada vez más, al grado de contar con más de un millón de seguidores. Ella también promociona diversos productos, ropa interior e inclusive exclusivos resorts en la playa, a los que acude durante sus vacaciones. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon) View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon) View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

María Chacón trabaja actualmente en la nueva temporada del programa de comedia “Se rentan cuartos”, en el que comparte créditos con Itatí Cantoral y Armando Hernández. Su personaje de “Shantalle” ha resultado del gusto del público, y en una reciente entrevista ella misma lo señaló: “Para mí ha sido gratificante salir a la calle y que todo mundo me reconozca con este papel y me diga ‘Shanty bebé'”. View this post on Instagram A post shared by Se Rentan Cuartos (@serentancuartosfans)

También te puede interesar:

-María Chacón se sienta en una hamaca y presume su figura en tanga de hilo

-Sin sostén, María Chacón disfruta de una velada usando un minúsculo top blanco