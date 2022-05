Thalia levanta la pierna y la lleva cerca de su rostro presumiendo su flexibilidad en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante y actriz mexicana Thalia tiene 50 años y su belleza y energía no paran de impresionar. Esta vez levantó la pierna y le llevó muy cerca de su rostro dejando a todos los quijada en la piso al demostrar y presumir en Instagram, desde luego, la flexibilidad que tiene a los 50 años.

Vestida muy colorida y floreada, Thalia levantó la pierna a la altura de la cabeza y parece insólito que siga con la misma energía y flexibilidad de una jovencita de 20, pues ya tiene 50 años. Por supuesto, ni se le nota. Todo esto para anunciar en Instagram, el crecimiento de su marca de accesorios, ropa, calzados y productos del hogar Shop Thalia Sodi. View this post on Instagram A post shared by Shop Thalia Sodi (@shopthaliasodi)

Hace semanas, Thalia conmovió a sus fans al presumir sus animalejos entre los cuales tiene de todo: chivos, ovejas, caballos, ponys, etc. La famosa asegura que son su soporte emocional y que siempre la han ayudado en momentos de crisis y ansiedad. Por supuesto, muy al estilo Thalia y Tommy Motola, los mismo viven en una gran espectacular que tiene la pareja. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Thalia es una mujer comprometida con las causas justas en el mundo. Hace poco pidió ayuda en redes sociales y apoyo a los ucranianos ante la situación con Rusia. Sin embargo, la famosa terminó siendo criticada por el aspecto de su rostro. Posteriormente publicó una foto en donde se le veía bien. Seguramente haya sido producto de algún filtro que o efecto que usó la cantante. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Ahora se ha sumado a la masacre ocurrida en Texas en una escuela primaria donde un joven de 18 años de origen hispano entró disparando a la misma. Hasta el momento del cierre de esta nota el incidente habría cobrado la vida de 19 estudiantes y tres maestros. Las investigaciones aún continúan y muchos famosos, como Thalia, se han pronunciado. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

“Mientras escribo estas líneas lloro de la impotencia y del dolor que me causa esta devastadora situación. ¡Ninguna familia debería pasar por estas tragedias indescriptibles! ¡Esto debe parar YA! Mi más sentido pésame para familiares y amigos de las víctimas y heridos. Mis oraciones para ustedes Es indescriptible lo que siento, ¡Me duele, me angustia, me deprime, me aterra! ¡Este país tiene que despertar YA!”, escribió Thalia en su cuenta de Instagram pronunciándose al respecto. Dejamos aquí abajo una de las canciones más sentidas de la cantante en Youtube.

