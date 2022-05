Así es el espectacular rancho en Santa Clarita de César Millán, ‘El Encantador de Perros’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El entrenador canino César Millán, de 52 años, vendió el pasado mes de febrero, en poco más de $4,000,000 de dólares, la hermosa mansión que poseía en Encino, California.

A pesar de la venta de su antiguo hogar, el reconocido ‘Encantador de Perros’ aún posee un impresionante rancho en Santa Clarita, California, que a su vez alberga el Dog Psychology Center.

El rancho, que cuenta con una extensión de 45 acres, fue mostrado por el nacido en Culiacán en un ranch tour que hizo para deleite de sus seguidores.

“Creé este lugar para que las personas puedan ingresar a un hogar seguro, en paz y amor, donde todos los animales y especies viven juntos en armonía”, fue el texto con el que Millán acompañó su video publicado en YouTube.

En el material, con duración de más de 18 minutos, el también presentador de televisión, nos presumió las espectaculares vistas que tiene desde su santuario.

Terraza

En un sector de su propiedad cuenta con una terraza elevada con sofás de color verde, con mesas de centro de tono marrón y con unos calentadores, por lo que puede estar ahí hasta altas horas de la noche, mientras observa el panorama y escucha a lo lejos su pequeña cascada.

Bar

A un costado de su terraza tiene un bar al aire libre, el cual no solo llama la atención por su barra y por su amplia variedad de cocteles, sino que también lo hace por el papel picado que le da un toque único y muy mexicano a ese rinconcito.

Su bar es completado por una área de barbacoa y por dos mesas circulares con su respectiva sombrilla.

Jardín chino

El jardín chino, que es donde alberga a la gran parte de los perros que llegan a su refugio, cuenta con césped artificial y con diversas zonas de sombra.

Piscina

El rancho también goza de una piscina semifija, la cual es utilizada por César Millán para darle terapia a los perros considerados como más agresivos.

Ciudad de los perros

En otro sector de su rancho montó un memorial en honor a los perros sin hogar, el cual está conformado por diversas esculturas de canes y por una imponente cabeza Olmeca.

“A esta área de aquí la nombré ‘La Ciudad de los Perros’ y es en memoria, en representación, en honor a todos los perritos que viven en la calle”, dijo el afamado entrenador en un fragmento de su video.

Ahí mismo tiene una cama y un altar en honor a Daddy, su inseparable perro, quien murió a los 16 años, pero que en vida lo ayudó a encontrar su verdadera vocación y a ser reconocido en más de 150 países.

Centro deportivo

Como buen santuario canino, en el de César Millán no podía faltar el centro deportivo, en donde los perros son entrenados para realizar todo tipo de retos y desafíos de agilidad y obediencia. View this post on Instagram A post shared by Cesar Millan (@cesarsway)

Granja

Además de los infaltables canes, en su rancho también hay una amplia variedad de animales de granja como llamas, alpacas, tortugas, burros, caballos, emúes, ovejas, vacas, entre otros.

Más amenidades

En la zona abierta del lote cuenta con con varias esculturas de pingüinos, con casas de pájaros, con un templo, así como con una enorme y muy original bandera de México, país del que se siente muy orgulloso. View this post on Instagram A post shared by Cesar Millan (@cesarsway)

