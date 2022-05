Fallece a los 67 años el actor estadounidense Ray Liotta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ray Liotta, conocido por sus papeles de carácter en cintas como “Dominick and Eugene”, “Narc” y “Hannibal” falleció hoy a los 67 años en República Dominicana. Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso, pero se encontraba con su prometida Jacy Nitollo, quien informó que el actor se encontraba durmiendo y no despertó.

Originario de New Jersey, Liotta fue adoptado siendo un niño. Sus padres -Alfred y Mary- siempre lo apoyaron en su deseo de ser actor, por lo que estudió drama en Nueva York. Saltó a la fama por su personaje en la comedia “Something wild” de 1986, a lo que le siguió un sólido papel en “Field of dreams” al lado de Kevin Costner. En 1990 la crítica lo aclamó por su trabajo en la película “Goodfellas” de Martin Scorsese, en la que compartió créditos con Joe Pesci y Robert De Niro. View this post on Instagram A post shared by Us Weekly (@usweekly)

Ray interpretó tanto a villanos como a hombres de carácter fuerte, en filmes como “Crossing over”, “Turbulence” y “Cop Land” -este último con Sylvester Stallone y de nuevo con De Niro-. Y a pesar de ese perfil en sus personajes, él mismo comentó que en la vida real era una persona apacible, en contra de todo tipo de violencia y que nunca se había peleado. View this post on Instagram A post shared by Deadline Hollywood (@deadline)