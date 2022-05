Georgina Rodríguez presume “sus boobies” con escotazo en el Festival de Cannes y lejos de Cristiano Ronaldo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mientras la modelo y esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, presumía “sus boobies” con escotazo al llegar al Festival de Cannes y sin el deportista. Mismo que ya estaba en su país natal, Portugal, preparándose para su próximo juego.

Ni siquiera un evento social y fílmico como lo es el Festival de Cannes pudo sacar de concentración al futbolista Cristiano Ronaldo. Así que, a su esposa Georgina Rodríguez le tocó asistir sola al eventos. Con vestido metálico de escote en pierna y en busto, donde “su boobies” pasaron a ser el objeto de miradas de presentes, famosos y fotógrafos. Sin duda deslumbró. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

También, increíblemente se le notó a Georgina Rodríguez mucho más delgada. Sobre todo tomando en cuenta a caba de dar a luz. Sin embargo, esto puede deberse a los momentos tristes que seguramente atravesaron como familia, al enfrentar la muerte de uno de los mellizos que esperaba junto al futbolista Cristiano Ronaldo. Fue precisamente él, el que dio la noticia a través de su cuenta de Instagram en su momento. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Posteriormente dio a conocer el nombre de la otra gemela, Bella Esmeralda. El mismo Cristiano Ronaldo, agradeció en nombre de Georgina Rodríguez también los gestos de cariño y las palabras de condolencias que han tenido hacia ellos en un momento tan duro como la pérdida de un hijo. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Posteriormente y cuando se celebraba el Día de la Madre en España. Georgina publicó un sentido mensaje: “A las que son, a las que fueron, a las que quisieron y no pudo ser, a las que intentan, a las que sin serlo ejercen como tales, a las que tienen instinto, a las que deciden no serlo. A todas nosotras creadoras de vida y de vínculos: Feliz día, mamás”. 🙁 Georgina Rodríguez reaparece en redes sociales 📲



❤️ La mujer de @Cristiano sacó fuerza de su corazón y dedicó un bello mensaje por el Día de las Madres.



📝 Aquí sus palabras ➡️ https://t.co/4F5khYNrUc pic.twitter.com/cxNls8Fp8r— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 3, 2022

Mientras, la modelo e influencer ha seguido adelante. Ya reanudó sus actividades sociales y también continúa con la promoción de su reality show en Netflix, “Yo Soy Georgina“, el cual le ha valido unas cuantas críticas. Muchos aseguran que se deja ver muy ostentosa. Sin embargo, no le ha ido mal al mismo y sigue siendo uno de los preferidos en la plataforma de streaming.

En cuanto a su bebé Bella Esmeralda. Georgina y Cristiano Ronaldo no paran de presumirla en redes sociales. Así como los logros y travesura de sus otros hijos. Sin duda son una familia muy unida que han sabido sobreponerse al terrible último golpe que les dio la vida. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

