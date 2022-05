Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de mayo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

LEO

Momento de grandes cambios sobre todo en el amor, si no habías encontrado el camino a tu felicidad pues en cualquier momento este va a aparecer y deberás de tomar dicho rumbo. Ten cuidado con creer que las personas cambiarán por ti, no lo harán, solo buscarán maneras de beneficiarse con tu presencia o tus propios. Cambios en el amor pues viene la culminación de una relación y la oportunidad de un viaje el cual te beneficiará muchísimo además de recibir un dinerito extra.

No es momento de exigir algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, recuerda que lo misma es de ida que de regreso. Deslíndate de amores de una noche que solo te van a dar dolores de cabeza. No te mientas a ti mismo y te crees fantasías en tu mente las cuales no existen, solo lo haces para sentirte bien y no querer aceptar la realidad de las cosas.

No te obsesiones con personas, cosas o situaciones que solo alejas a los demás de ti. Tu familia será lo más importante y en estos días será el momento de apapacharlos más que nunca. Momento de cambios en lo económico y de comenzar a ver tu vida de una manera distinta, mas madura, preocuparte por lo que en realidad vale la pena y no por lo que solo te causa daño o conflicto.

VIRGO

Lo laboral muchas veces no es tu fuerte pero la manera en que sueñas y quieres salir adelante justifica la mayoría de las cosas. Es momento que sientas esa paz que tanto has anhelado y has deseado, no te compliques tanto la existencia, vive, disfruta y se feliz. Hay momentos en que desearás regresar a tu pasado para hacer las cosas bien recuerda que lo que has vivido ha servido para ser la persona que ahora eres así que deja de lamentarte por lo que sucedió y mejor vive intensamente tu vida.

Si no tienes pareja debes darte cuenta de que tienes que solucionar muchas cuestiones que cargas de tu pasado antes de dar entrada a alguien en tu vida. Hay días en los cuales sientes desprecio de las demás personas o no te sientes aceptado. Comprende que no estás en este mundo para complacer a terceras personas.

Cambios importantes en el amor que te dejarán un gran sabor de boca, no es momento de emprender negocios que sabes bien que no te van a dejar ganancias, es momento de esperar un poco más para poder llevarlos a cabos. Cuidado con amores de una noche y con citas clandestinas porque las cosas no podrías salir como deseas y has esperado.

LIBRA

No debes hacer caso a comentarios que solo te hacen caer en el fango y no te permites levantar. Sientes necesidad en algunas ocasiones de tu pasado, pero sabes que quien se fue jamás regresará siendo el mismo. Debes aprender a no quedarte cayado con nada y decir lo que sientes. Cuídate mucho de las críticas pues suelen afectarte demasiado al punto de llegar a extremos que no imaginabas.

Es posible que en próximos días te enteres de que una amistad ha estado ladrando de ti a tus espaldas, ten mucho cuidado porque podría meterte en problemas muy complicados y difíciles de salir con terceras personas. Vienen cambios que tendrás que realizar para darle sentido a ciertas cuestiones que ya lo han perdido, en el amor andas distante y algo confundido a pesar de tener pareja.

Hay días en los cuales no encuentras salida a tus problemas, ten cuidado con tristezas, ponte las pilas y trabaja en eso que te incomoda y sin darte cuenta te llegará lo que tanto has anhelado y deseado. Te vienen días en los cuales deberás de reflexionar mucho sobre quien eres y lo que deseas de tu vida.

ESCORPIO

Amores importantes en tu vida llegarán y si no tienes una relación la vida te pondrá el momento, espacio y tiempo adecuado para que logres concretar algo mientras no vayas tan aprisa. Deja que la vida tome su curso y no te compliques, recuerda que la venganza no llega a ningún lugar. Cuida tus nervios y los problemas de estrés pues te van a traer problemas a futuro. Insomnio podría venir a causa de una presión que traes desde hace semanas y que no has podido resolver.

Tu carácter te define la mayoría de las ocasiones, ya no eres quienes eras en tu pasado, has sufrido estragos que la vida te ha puesto en una situación muy complicada al grado que has dejado de creer en las personas y muchas veces en el amor. Es momento de cambiar tu forma de ser y de centrarte más en convertirte en una nueva versión en la cual tu siempre seas prioridad. La vida te pondrá en aprietos pues podrías desarrollar sentimientos por dos personas, podría desarrollarse un triangulo amoroso en el cual una de las personas que más la pasará mal serás tú.

Ten mucho cuidado con esperar más de los demás porque no recibirás en las cantidades que deseas. Si tienes pensando poner una empresa o negocio te va a ir super bien solo es cuestión que realices los cambios adecuados.

ARIES

Es momento de aprender a soltar, a dejar ir eso que estorba y que solo te lastima y te daña, no permitas que cambios de última hora te lleven a caminos equivocados. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y de amores de una noche. Cierra ciclos que no te conducen a nada y cambia tu forma y manera de ser y pensar para que empieces atraer lo que sueñas, quieres y deseas. Vienen momentos en los cuales andarás algo pensativo o pensativa por ciertos problemas que traes en tu mente, debes de pensar bien antes de tomar cualquier decisión que te podría afectar en un futuro a corto plazo.

Ten mucho cuidado como llevas tu vida, hay personas que quisieran ocasionarte algún daño y te van a afectar si les das entrada, se más selectivo en tus amistades para evitar ese tipo de problemas. Vienen nuevos amores y nuevas oportunidades para ti, pero debes de ser muy inteligente para saber enfrentar lo que la vida te pone frente a ti.

Aprende a perdonar y dejar esas cuestiones a Dios que él se encargará de eso. Cambio laboral y viaje en puerta, te va a beneficiar mucho y hará que cambies un chip en tu cabeza sobre el valor de la vida. Un viaje podría surgir en cualquier momento y será con personas que son muy queridas y amadas por ti.

TAURO

No sufras por quien no te ama, no te pela y no hace nada por tenerte a su lado, no sigas perdiendo más tiempo o de lo contrario tarde o temprano te arrepentirás de hacerlo. Tu dinero va a comenzar a fluir un poco más en estos días, pero debes de ser muy inteligente para saberlo invertir en lo que realmente te deja algo de provecho. Vienen muchos días de reflexión y quizás tomes decisiones muy fuertes las cuales influirán en tu familia y en tu presente y futuro.

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Cuidado con cambios de ultima hora en cuestión de viajes porque las cosas no podrían salirte como deseas y al final cometer ciertos errores o equivocaciones. En lo laboral se podría estar pasando un mal momento, pero a mediados del mes de junio encontrarás la salida que necesitas para estar bien.

No te desesperes si las cosas no te salen a la primera, con constancia y dedicación obtendrás los resultados que tanto estas esperando y anhelando. Ten cuidado con un amor de tierras lejanas que podría estarte enredando haciéndote promesas que sabes muy bien que no podrá realizar o llevar a cabo.

GÉMINIS

Es momento de tomar decisiones importantes de cambiar el rumbo de tu vida en caso de estarte equivocando. Tu carácter tan imponente mucha de las veces te ha metido en graves problemas, hay personas que no toleran tu fuerza y manera de defender lo tuyo, eso no debe de quitarte el sueño, al contrario. Muchas oportunidades en juegos de azar que deberás de aprovechar al máximo porque la suerte va a estar de tu lado. Vienen noticias que tienen que ver con un negocio o cambio de residencia, cuidado con las decisiones que tomes.

En el amor mucha incertidumbre, pero si tienes pareja solucionarán un problema que venían cargando. No te limites en lo que deseas dale con todo y espera que el universo conspire a tu favor. Cuestiones laborales mejorarán bastante bien, pero recuerda no soltar nada hasta no asegurar algo mejor. Un viaje te va a caer de perlas en próximas fechas, guarda unos centavos pues te van a hacer falta.

Ten mucho cuidado con rencores absurdos que no te conducen a ningún sitio, la vida te va a enseñar a valorar lo que en realidad importa. Es importante que veas la vida de una manera distinta, de una manera en la cual busques la felicidad a toda costa sin importar lo que los demás digan o piensen de ti.

CÁNCER

Es momento de cambiar aspectos negativos que vienes cargando desde tu pasado, aspectos que se han convertido en vicios y que sin darte cuenta afectan a tus seres queridos que te rodean. Noticias inesperadas y la culminación de una relación aparecerá en cualquier momento. Tu manera tan justa te dejará buenas cosas pues esa justicia te pondrá frente a ti a las personas adecuadas.

Pon atención a todos tus sueños pues estarán revelando muchas situaciones de pasado que podrían pasar en cualquier momento. Días en los cuales tendrás mucha suerte ben juegos de azar sobre todo en terminaciones 5, 7 y 0. Cuidado con caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Debes aprender que cada golpe tiene un efecto, cuida mucho por el camino que te conduces pues podrías estar tomando el camino equivocado y no llegar a ningún sitio.

Vienen días de mucha reflexión, los ingresos económicos podrían aumentar considerablemente, en el amor ciertas dudas en caso de tener pareja sin embargo sabrás afrontarlas y salir a flote de la mejor manera. Aprende a cuidar aspectos de tu salud porque podrías enfrentar algunos problemas en próximas fechas sobre todo por cuestiones de golpes o accidentes.

PISCIS

Hay amores que te han dañado demasiado y que quizás en gran culpa ellos son los causantes de tu forma de actuar y dirigir tu vida actualmente. Que no se te cierre el mundo y antes de acceder a cualquier cuestión medítalo, has pasado por ciertas cuestiones en los que has aprendido a valorar a las personas que te rodean, no pierdas el piso por nadie y aprenda a no dar el sí solo para complacer a las demás personas.

Cierra círculos que dejaste inconclusos o abiertos o en un futuro te van a seguir afectando más de lo normal. Debes aprender a confiar en las personas que te han demostrado con hechos que te quieren y aprecian, haz a un lado a quien solo te da dolores de cabeza y no te permite avanzar. Vienen días algo grises en los cuales deberás de dejar tus depresiones a un lado, tienes todo para que ese negocio se consolide o ese viaje resulte como quieres y esperas.

Días de cambios importantes, de reencontrarte contigo mismo y darte cuenta lo importante que eres, de no permitir que amores del pasado se conviertan en tormentos ahora, no permitas más equivocaciones ni faltas, aprende a madurar. Date la oportunidad de enfocarte en tu carrera, en tus logros, en lo que en realidad importa y vale la pena. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de los dineros, hay que ser más organizado en ese aspecto.

ACUARIO

Si tienes una relación podrías presentar algunos conflictos o problemas sino te aplicas, hay chismes de por medio los cuales te van a causar dolores de cabeza. No te desprendas de lo que aun te afecta o duele, recuerda que es un proceso y tiene que ser poco a poco para que no duela y no afecte tanto. Es momento que pienses más en tu futuro y presente pues te has ensañado con tu pasado y no das entrada a nuevas cuestiones.

Ten mucho cuidado con noticias inesperadas que en su mayoría estas serán falsas, no te dejes llevar por lo que se dice, céntrate en lo que en realidad importa. Vienen situaciones algo complejas en tus ingresos, vas a batallar un poco, pero lograrás salir a flote. Encuentro casual con un enemigo te podría traer problemas. Cambia de actitud y ve por eso que te llena y te hace ser mejor persona y ser humano.

No dejes que la vida te cobre nuevamente una factura que ya pagaste, así que no vuelvas a cometer esos mismos errores que en tu pasado ya cometiste. Días en los cuales tu salud deberá de ser importante, deberás de ponerte las pilas y con eso no permitir caer en cuestiones medicas o en hospitales. Deja de martirizarte o de esperar más de los demás, déjalos que den en la medida que saben.

CAPRICORNIO

Muchas ocasiones has dudado de personas que te han mostrado amor y fidelidad, la perra no era arisca, la hicieron y debido a esa causa desconfías de todo mundo. Date la oportunidad de volver a creer en el amor si anteriormente te dañaron perdona y deja ya eso en el pasado. Divorcio en puerta dentro de la familia o separación, una relación irá en declive y está por terminar dentro de los miembros de tu familia.

Persona piel clara te podría atacar y hacer pasar un mal rato, si te aplicas podrías ponerla en su lugar pues tendrás material para hacerlo y lograrlo. Si ya tienes una pareja es momento que pongas las cartas sobre la mesa pues han existido detalles que te han hecho dudar de la persona que supuestamente amas. No metas las manos al fuego por nadie pues nadie lo va a hacer por ti ni busques culpables donde no los hay.

Te viene una amistad la cual te va a dar noticias de un ex amor y te va a pedir algún consejo. Es momento de comenzar a creer en tu capacidad de lograr proyectos y metas, de quitar de tu camino lo que te causa problemas o estrés, cambia la manera de enfocarte y ve por caminos realmente efectivos. Un viaje podría cancelarse en cualquier momento esto será a causa de una mala organización por las personas implicadas.

SAGITARIO

No permitas que el mundo te recrimine cuestiones que no cometiste ni hiciste, que se te resbalen cuestiones negativas y que no te sigan afectando ni haciendo daño, en el amor vienen muchos cambios que deberás de realizar si quieres ver en claro las cosas. No dejes nada para otro día y actúa hoy mismo para que eso no te afecte o dañe en tu futuro. Vienen viajes y riqueza que vas a obtener poco a poco si te aplicas y pones las pilas.

Los números de la suerte más perros que tendrás esta semana será el 8 y el 1, aprovéchalos. Vienen cambios muy buenos, pero deberás de tomar el toro por los cuernos y resultarán de la mejor forma. Date la oportunidad de mejorar en aspectos que tienen que ver con tu dieta y ejercicio pues te ayudará mucho a salir de algún problema de salud que viene en camino.

Es momento de que comiences a ver la vida de manera distinta y te enfoques en esos proyectos que tanto has anhelado pero que por flojera o falta de tiempo no has logrado hacer, tienes todo para ser feliz y estar bien, si sientes necesidad de algo o sientes que la vida no es justa contigo es momento de mirar al cielo y sentir la presencia del ser supremo que te dará esas respuestas que tanto anhelas y necesitas.