Karol G estrenó hilo dental rojo en el Bichota Tour Reloaded en Chile donde recibió una ovación de pie

La colombiana Karol G llegó a Chile y causó estragos al estrenar un nuevo atuendo en su Bichota Tour Reloaded. Ya le hemos varios bodysuites con transparencias, pero ahora lo usó color rojo que se convertía por detrás en un sexy hilo dental. Por supuesto, La Bichota bailó y cantó sus más grandes éxitos haciendo que tofos se pusieran de pie y le brindaran una ovación.

Es la primera vez que Karol G se presenta en Chile, país sudamericano. Ahí salió primero con un pantalón blanco y su top que decía “Bichota“. Para luego salir a relucir su “colita” en un hilo dental rojo con el que cantó El Barco, 200 Copas y Bichota. View this post on Instagram A post shared by Karol G 👸🏼 (@karolglasoberana)

Además, la cantante Karol G no paró de recibir aplausos del público de Chile y ella de dar sus acostumbrados mensajes de empoderamiento femenino. View this post on Instagram A post shared by Karol G 👸🏼 (@karolglasoberana)

Justo ahora que está de visita en Chile, se supo que su ex Anuel AA también está. El mismo venía de Perú y, justo ayer que tenía concierto en el mismo país. Sin embargo, durante el día el productor del evento informó que se había suspendido, pues alegaron tener problemas técnicos. Después dijeron que Anuel AA se había sentido mal, pero que daría el concierto al día siguiente. Es decir, hoy. Día en al que La Bichota también hará su segundo concierto en el mismo país. View this post on Instagram A post shared by ANUEL AA (@anuel2bleatrapking)

Sin embargo, los rumores apuntan a que Karol G y Feid están cada día más juntitos. Un detalle nuevo los puso en evidencia en las redes sociales. Él tenía una gorra y ella publicó una foto donde se le veía recostada de alguien y donde aparecía un cachito de la misma gorra de Feid. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

Sin embargo, estas no han sido las únicas pruebas. En varias ocasiones se les ha visto con las mismas sudaderas y hasta camisas. Ya sabemos que son muy buenos amigos pero, no paran los señalamientos que entre ellos existe “algo más”. View this post on Instagram A post shared by MEMES BICHOTA✨ (@bichotamemes_)

Feid ha sido encargado de varias de las producciones de Karol G y ya es costumbre verlos trabajar en el estudio juntos. Esta pudiese ser la razón también por la cual Feid tiene muchas fotos en la misma terraza de La Bichota en la ciudad de Los Ángeles, donde ambos residen. Por otro lado, el también colombiano fue un gran soporte en el lanzamiento del último éxito de Karol G, Provenza, mismo que cuenta con más de 12 millones de reproducciones en YouTube.

