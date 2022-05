Conoce la casa de Eduardo Rodríguez, quien pasó de líder a nominado en ‘La Casa de los Famosos 2’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor mexicano Eduardo Rodríguez, de 48 años y quien hace unos meses se convirtió en abuelo, pasó de la gloria al infierno en ‘La Casa de los Famosos 2’, pues la semana pasada fue el líder de la casa y ahora está en la cuerda floja, al haber sido nominado junto a tres habitantes más.

Antes de ingresar al reality show de Telemundo, el ex de Vanessa Guzmán solía pasar tiempo en su acogedora residencia, la cual nos ha presumido en más de una ocasión por medio de sus redes sociales.

A través de un video que grabó en los primeros meses de la pandemia, Eduardo nos llevó a conocer su sala, su bar, entre otras habitaciones.

Por lo que pudimos apreciar, su sala está compuesta por sofás de tono gris, por una mesa de madera, por una especie de hoguera y por un mueble alto para guardar todo tipo de artículos.

Su bar cuenta con una barra de granito, así como con una cantina con el espacio más que suficiente para sus copas y para su amplia colección de botellas de vino.

Además de la actuación, el arte es otra de sus más grandes pasiones, por lo que el también ex de Ivonne Montero cuenta con todo tipo de cuadros.

En el área de vestíbulo tiene un mueble para su virgen, un espejo con marco dorado y un minisplit que se convierte en su mejor amigo durante la temporada de calor. View this post on Instagram A post shared by EDUARDO RODRIGUEZ (@eduardorodrigueztv)

Además de mostrarnos su casa principal, el actor de ‘Corazón Valiente’ también nos ha presumido la residencia que suele compartir con su papá, Don Manuel Rodríguez, quien está por cumplir 85 años de edad, pero que parece de 50.

En esa casa gozan de una muy linda terraza con salida al jardín. Ahí tienen una área de barbacoa y una mesa de ping pong, en la que Eduardo ama poner a prueba la agilidad y los reflejos de su progenitor.

A un costado de la terraza hay un bar, el cual destaca por su barra, por su repisa y por una pared pintada de negro, la cual, a su vez, tiene un retrato de su papá y la leyenda ‘Best Bar’. View this post on Instagram A post shared by EDUARDO RODRIGUEZ (@eduardorodrigueztv)

