Costco expande su panadería y ha traído de vuelta mini pasteles de chocolate, flan de caramelo y más

La sección de panadería, una de las más amadas dentro de las tiendas Costco, suele sorprender a su clientela con un nuevo lanzamiento o con el regreso de alguno de sus icónicos productos.

1. Flan de caramelo

A través de redes sociales, varios usuarios y miembros de las tiendas han reportado sobre algunos relanzamientos como el flan de caramelo de tres libras. De acuerdo con la cuenta de Instagram @Costcoaisles este postre ha sido visto en su mayoría en varios establecimientos de México, pero también se ha comenzado a ver en el almacén del área de la Bahía de California.

En el video subido a la cuenta de Instagram se ve el flan etiquetado a un precio de $12.99 dólares.

2. Mini cakes All-american

Estos singulares pastelillos de chocolate, ideales para compartir, dejaron exhibirse en las panaderías de Costco en 2020 a raíz de la pandemia, al igual que la pizza combinada. Sin embargo, después de varios meses han sido traídos de vuelta en varios almacenes. En la cuenta @costcobuys se muestra un paquete de seis mini cakes por $7.99 dólares.

3. Mini cakes Snickerdoodle

Estos pastelillos, constan de un glaseado de queso, crema y canela sobre un pastel de canela. Dejaron de aparecer en los estantes desde octubre del año pasado.

A través de otro video subido en redes sociales se puede ver un lote con varios paquetes de seis piezas de los mini cakes a $8.99 dólares cada uno. El paquete pesa más de 44 onzas, es decir unas 7 onzas por pieza, o poco menos de media libra. View this post on Instagram A post shared by Costco Buys (@costcobuys)

4. Muffins de semillas de amapola y almendras

Los muffins de semillas de amapola y almendras dejaron de producirse durante el pico más alto de la pandemia. Fue tanta la nostalgia de los clientes que en internet comenzaron a circular recetas para preparar sus propios panecillos durante el confinamiento.

En un video subido por la cuenta @costcohotfinds, de Dallas Texas, se puede ver un lote de paquetes de seis piezas de muffins de muy buen tamaño. View this post on Instagram A post shared by 🖤 Hi, I’m Laura! (@costcohotfinds)

¿Te gustaría que Costco trajera de vuelta otro producto?

