En coloridos shorts cacheteros Dua Lipa luce su retaguardia al posar en el balcón

Después de su concierto en Milán, Italia -dentro de su gira mundial Future nostalgia– Dua Lipa se trasladó a Portofino, y desde ahí compartió una serie de fotografías que han subido la temperatura en Instagram. Destacan unas imágenes en las que la cantante británica aparece en el balcón, luciendo su retaguardia y usando un sexy atuendo de playera y shorts cacheteros, que complementó con botas vaqueras y que presumió al salir a pasear por las calles.

La artista se ha vuelto toda una experta en yoga, al grado de que invitó a su instructora para que la acompañara a la gira y supervisara sus ejercicios. En su más reciente video en esa red social Dua realiza a la perfección una complicada pose, para después mostrarse muy sonriente al lado de sus amigas. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa) View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA 💛🌕🔐 (@dua_mysweetie)

Mientras llega el verano Dua Lipa continúa con sus exitosos conciertos, pero no olvida complacer a sus fans con nuevo material musical. Ella acaba de estrenar su nuevo sencillo “Potion”, una colaboración con el DJ Calvin Harris, con quien también trabajo hace cuatro años en la canción “One kiss”, que fue un éxito mundial. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

