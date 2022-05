“Flashdance” el hit de los 80

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La canción de Irene Cara “Flashdance (What a Feeling)”, de la banda sonora de la película ‘Flashdance’, llegó a lo más alto de las listas pop estadounidenses el 28 de mayo de 1983.

“Flashdance (What a Feeling)” no fue la primera canción exitosa de la banda sonora de una película para Irene Cara, cuya estrella fue lanzada por la película ‘Fama’ de 1980.

Cara no solo interpretó el papel protagónico de Coco en la película ‘Fama’, sino que también grabó no una, sino dos canciones nominadas al Oscar: la canción principal, “Fama”, la cual fue un éxito entre los 10 primeros en el verano de 1980, y “Fuera (Here On My Own)”, un éxito entre los 20 primeros ese mismo otoño).

Sin embargo, su mayor impacto como músico, con mucho, vendría con su trabajo en la película “Flashdance: Baile del destello”, la cual fue la primera colaboración entre los productores Don Simpson y Jerry Bruckheimer, e hizo un uso extensivo de lo que se convertiría en un elemento característico de sus películas: secuencias de montaje con la melodía de la banda sonora original y cortadas al estilo del entonces medio infantil de videos musicales.

Cuando “Flashdance (What a Feeling)” alcanzó el puesto número 1, le dio a Cara el mayor éxito de su carrera y ayudó a impulsar la película, de presupuesto relativamente bajo, y llegó al puesto número 3 en la lista total de ingresos de taquilla para 1983.

Desafortunadamente, para Cara, su próximo éxito en la banda sonora, “The Dream (Hold Onto Your Dream)” del vehículo Mr. T DC Cab, no tendría casi el mismo impacto cultural que la canción que llegó a la cima de las listas ese día en 1983.

