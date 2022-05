Jacky Bracamontes celebra a lo grande la primera comunión de sus hijas Jacky y Caro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jacky Bracamontes compartió en redes sociales algunas imágenes de la majestuosa celebración por la primera comunión de sus hijas mayores que se llevó a cabo la tarde del pasado sábado en la ciudad de Miami, Florida.

Luego de pasar por una serie de críticas debido a que presumió que tres de sus cinco hijas participaron en un show de baile escolar, por lo que se presentaron con un maquillaje algo exagerado para su edad, Jacky Bracamontes volvió a ponerse en el centro de los reflectores con la íntima, pero lujosa celebración por la primera comunión de sus hijas mayores, Jacky y Caro.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la ex reina de belleza mexicana compartió con sus 7.7 millones de seguidores el momento en que sus hijas recibieron por primera vez la comunión y más tarde ofrecieron una reunión privada para sus invitados.

Con una primera serie de fotografías, Jacky presumió los hermosos vestidos que lucieron las pequeñas, los cuales pertenecen a la marca española de la diseñadora Mar Segovia, con los que aseguró sus hijas “se sentían soñadas”.

“¡¡¡Hoy hicieron la primera comunión mis princesas Jacky y Caro y fue un momento muy especial!!! ¡¡¡Dios las acompañe siempre en su camino!!! Las adoro con toda mi alma“, escribió Jacky al pie de la publicación.

Enseguida, la presentadora originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió una sesión de fotos que realizó en familia, en donde por supuesto no pudo faltar su esposo, el piloto de carreras Martín Fuentes, así como sus cinco hijas, empezando por mini Jacky, Carolina, Renata, Emilia y Paula. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

Tras la ceremonia religiosa, Jacky y Martín Fuentes ofrecieron una recepción a un selecto grupo de invitados entre los que se encontraban famosos como Adamari López, Karla Guindi, Maki Moguilevsky y Jomari Goyso, entre otros, quienes disfrutaron un momento único en un exclusivo salón de eventos decorado en tonos rosas, en donde no faltaron las flores y una espectacular mesa de bocadillos, además de algunas actividades para diversión de las festejadas. View this post on Instagram A post shared by Cool Corner Events (@coolcornerevents) View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

Días antes, Jacky Bracamontes sorprendió a sus fans compartiendo una serie de fotografías de su primera comunión, en donde mostró el impactante parecido físico que comparte con su hija Caro, lo cual no pasó desapercibido. View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

