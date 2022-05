Karol G menea su “colita” de espaldas y viste camiseta de la selección de fútbol de Argentina

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karol G sigue de gira con su Bichota Tour Reloaded por Latinoamérica. Después de unas increíbles noches en Chile, donde estrenó un hilo dental rojo. Le tocó a Argentina, donde La Bichota también estrenó hilo dental pero negro con el que meneó su “colita” de espaldas, pero donde también vistió la camiseta de la selección de fútbol de Argentina.

A lo largo de todo su Bichota Tour, Karol G ha recogido cada una de las cosas que le han regalado en sus conciertos. Pero hay que admitir que Argentina se robó el corazón de La Bichota con la cantidad de detalles que han tenido para la cantante colombiana. Mientras ella presumía su “colita” con provocativo hilo dental, una fan le aventó una camisa de la selección nacional de Fútbol de Argentina. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

“Karol, gracias por representarnos como mujer. Tus canciones son poemas que llegan al alma. Fabiana… ¿Dónde está Fabiana? … Bueno me del cayó del cielo entonces…”, dijo Karol G al tiempo que se colocó la camiseta de azul celeste y blanca de la selección de fútbol argentina. View this post on Instagram A post shared by Karol G Clips (@karolgclips)

Pero esa no fue la única sorpresa de la noche para Karol G. También uno de sus club de fans en Argentona imprimió cientos de papeles que decían un mensaje: “No sentimos grande por ti”. Por supuesto, a La Bichota se le salieron las lágrimas en plena tarima. “Perdón que no los había visto pero se lucieron …. hay papelitos por todo el arena. Oye Argentina, ¿Saben qué? Se lucieron horrible…”, aseguró la ex de Anuel AA. View this post on Instagram A post shared by karolgnena (@karolg.nena)

Además, como es costumbre que, tuvo dos invitados argentinos. Uno fue Guillermo Novellis, vocalista de la famosa banda de reggae y ska La Mosca, con quien la colombiana se desató bailando y cantando el éxito “Para No Verte Más“. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Y el otro invitado fue de la banda de rock argentina Mario Gómez de Vilma Palma e Vampiros. Mismo con quien dejó muy claro también que es una de las más grandes fans de la agrupación. Anteriormente tuvo en Colombia a Grupo Niche y a Andrés Cepeda. View this post on Instagram A post shared by Grupo Niche (@gruponicheoficial)

En algún momento de la noche, Karol G subió a una mini fan a la tarima. La misma era una niña que tenía un peluca color azul y le robó el corazón a La Bichota, quien le dedicó unos cuantos minutos. Sin duda, el corazón de la colombiana y el respeto que siente por todos sus fans no se pone en duda. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news) Deslizar a la derecha.

Mientras, cada vez se acorta más el tiempo para conocer la serie que grabó junto a Sofía Vergara, “Griselda”, que cuenta la historia de una de las narcotraficantes más temidas de la historia. Por otro lado, su hit Provenza sigue cosechando millones de vistas en Youtube, alcanzando ya más de los 140.

