Maribel Guardia celebra su cumpleaños 63 luciendo cuerpazo y más bella que nunca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este 29 de mayo Maribel Guardia festeja su cumpleaños número 63, motivo por el cual compartió un mensaje de agradecimiento por llegar a esta edad en plenitud y por supuesto, luciendo más bella y espectacular que nunca.

La celebración inició desde las primeras horas de este domingo, cuando la estrella de televisión compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un mensaje con el que celebró llegar a esta edad rodeada por sus seres queridos y el amor del público, quienes la han acompañado en fechas tan especiales como esta.

“No puedo dejar pasar el día de mi cumpleaños sin agradecer a Dios por un año más de vida, por todas las bendiciones que ha derramado en mi vida y en la de todos los que amo. La conciencia y la experiencia son algunos de los regalos que llegan con la madurez y la convierten es una de las etapas más hermosas de la vida. En este día quiero darles las gracias a todos ustedes por sus muestras de cariño, por su apoyo, por acompañarme en este viaje que es la vida y ser parte de mi familia“, escribió la actriz y cantante junto a una fotografía en la que posó con un bikini blanco.

Más tarde, compartió una serie de fotografías de la celebración, en la que se le puede ver rodeada de sus seres queridos, Julián Figueroa, Marco Chacón, Imelda Tuñón, su nieto Juliancito y su querida sobrina Maribel, quienes se unieron al festejo y posaron entre enormes globos dorados y en diferentes tonalidades de rosa, mientras que ella se luce con un elegante vestido color magenta hecho para esta fecha tan especial y que una vez más acentuó sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Y qué mejor manera de celebrar la vida que presumiendo la escultural silueta que la ha posicionado como una de las celebridades más bellas de la pantalla chica, sobre los escenarios y las redes sociales. Es así como días antes compartió un video en el que se lució con un diminuto bikini blanco mientras camina en una playa de Acapulco, Guerrero. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Maribel del Rocío Fernández García es el nombre real de la artista, quien debutó en el mundo de la farándula en 1978, año en que obtuvo el título de Miss Costa Rica cuando solo tenía 17 años; gracias a esto fue invitada por Televisa a estudiar en el Centro de Educación Artística. A su exitosa carrera como cantante se suman 5 discos en diversos géneros, entre los que destaca el Regional Mexicano lo que la ha llevado a ocupar un lugar como diosa grupera en México. También destaca su participación como conductora, actriz de cine, televisión y teatro, en este último, rompiendo niveles de asistencia. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

También te podría interesar:

–Maribel Guardia pasea en la playa con diminuto bikini blanco poco antes de cumplir 63 años

–Maribel Guardia presume que a sus 62 años también es toda una experta bailando: “Parece de 15”

–Los 5 looks playeros de Maribel Guardia que elevaron la temperatura en redes