Aleida Núñez sube su vestido para mostrar abdomen de acero y parte de su bikini de tiras

Aleida Núñez volvió a enamorar a sus seguidores de redes sociales, con quienes compartió una atrevida fotografía en la que mostró su abdomen de acero y dejó ver parte de su bikini de tiras, provocando la admiración de miles.

Conocida por su talento como actriz, Aleida Núñez también ha logrado destacar como cantante, empresaria y modelo, por lo que recientemente se unió a la lista de famosas que comparten contenido subido de tono a través de una plataforma. Sin embargo, la estrella de teatro y televisión se ha caracterizado por no mostrar de más y únicamente comparte imágenes en lencería o diminutos trajes de baño que exponen sus curvas de infarto.

Por supuesto, también disfruta compartir algunas fotografías dentro de su perfil oficial de Instagram, en donde termina por elevar la temperatura. Y como ya es costumbre en el perfil social de la originaria de Lagos de Moren, Jalisco, una vez más volvió a provocar la admiración de un gran número de fanáticos, quienes cayeron rendidos ante su belleza.

Así fue como atrajo las miradas gracias a una sensual postal en la que posó con un vestido verde que, para el deleite de sus fieles admiradores, decidió subir para mostrar su abdomen marcado y parte del bikini que lleva puesto, prenda de la que solo se aprecian las delgadas tiras que cubren sus caderas.

Y aunque en esta ocasión no mostró de más, para nadie es un secreto el espectacular cuerpo que posee y que a sus 41 años se ha convertido en uno de los más elogiados dentro de las redes sociales de forma muy especial esta, donde ya suma más de 3.8 millones de seguidores y la cuenta sigue aumentando.

Fue hace unas semanas, cuando Aleida presumió su espectacular silueta mientras posa con un diminuto bikini verde, con el que también dejó a la vista su abdomen de acero mientras posa para una sesión fotográfica muy especial para la cual viajó a Los Ángeles, California. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Sin embargo, prefirió guardar los detalles de este nuevo proyecto que promete ser uno de los más importantes, por lo que no solo compartió fotografías, sino que duplicó la dosis de belleza y sensualidad con un video en el que aparece luciendo el mismo bañador de dos piezas en color verde que hizo juego perfecto con su piel bronceada y larga cabellera rubia. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

