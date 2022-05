Alicia Machado presume su retaguardia y hasta deja ver su ropa interior mientras se prueba jeans

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alicia Machado es una ex reina de belleza con un cuerpo escultural, por lo que sabe perfectamente lo que es modelar todo tipo de prendas. Y para promocionar una conocida línea de jeans (de los más diversos estilos) se probó éstos frente al espejo, dejando ver por momentos su ropa interior y hasta luciendo su retaguardia. Ella se mostró muy divertida y publicó en su cuenta de Instagram el video, que acompañó con el mensaje “Estoy fascinada 🤩 pasando mi tarde ⏰ en la Casa 🏠 #levis #levishausmx @levismx Los diseños más clásicos de la moda en #Jeans Mi Favorito es el #levis90s Gracias 🤩 Son lo maximo!”

Enfundada en leggings de látex y con un total look negro la bella venezolana posó en el centro histórico de la ciudad de México y no olvidó incluir en su post uno de sus famosos mensajes positivos, con motivo del aniversario de su carrera profesional: “El tiempo ⏱ no determina la realización de tus sueños pero la perseverancia y determinación Si! Mi aniversario 🎊 llega justo en el más sublime y real de mis presentes ! Gracias mis amores por tanto cariño 🥰”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Junto con otras celebridades Alicia comenta cada semana los pormernores del reality show “La casa de los famosos”, y no deja de publicar clips en los que aparece antes de sus intervenciones. Como ganadora de la primera temporada, es ya toda una experta en el tema. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial) View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

