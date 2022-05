En ajustado enterizo azul Ninel Conde mueve sus caderas frente al espejo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Todos los fines de semana, antes de hacer ejercicio, Ninel Conde comparte con sus seguidores en Instagram fotos o videos en los que los anima a tener una vida sana y ponerse en forma. Ahora se grabó frente al espejo, luciendo su escultural figura en un ajustado enterizo de color azul mientras movía sensualmente sus caderas. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Para mantenerse bonita por dentro y por fuera, hay que estar positiva, con buenas energías y en constante movimiento ✨ Y pues como los domingos también se entrena… ¿Entrenamos juntos hoy? 💪🏼”

Tras sus extenuantes rutinas y como complemento, el bombón asesino se broncea y posa para fotos en las que pueda exponer su tonificado cuerpo. En otros posts -que encantaron a los más de cinco millones de seguidores que tiene en esa red social- ella aparece a bordo de un yate, usando un microbikini estampado: “Relájate, respira y piensa en soluciones mientras aprendes de las circunstancias”. 💆🏼‍♀️

Recientemente Ninel Conde dio a conocer que llegará un momento en el que deje de hacer presentaciones, por lo que desea diversificar sus negocios (sobre el tema de su pasada relación con Larry Ramos prefiere no hablar). Mientras tanto, continúa haciendo una gira por México y publicó algunos videos que la muestran en el escenario. “Se pueden decir tantas cosas pero la realidad es que las acciones hablan! Esta soy yo! Trabajando y disfrutando el amor de ustedes”. ♥️ View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde) View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

