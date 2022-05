Harry Styles debuta en el primer lugar de ventas en Billboard con su nuevo álbum “Harry’s house”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Harry’s house, el tercer álbum del cantante británico Harry Styles, ha debutado en el primer lugar de la lista Billboard 200, consiguiendo colocar 521,500 unidades para el fin de semana del 4 de junio. Eso convierte a la producción musical en el cuarto álbum que obtiene más de medio millón de ejemplares vendidos en Estados Unidos durante los últimos 18 meses.

Es la tercera vez que el ex integrante de la boy band One Direction ocupa en plan solista el primer lugar de ventas de álbumes; hasta el momento 182,000 copias de la cifra total fueron ventas en formato de LP -o vinil-, y tan sólo esas unidades lo colocaron en el número uno. En cuanto a los sencillos promocionados de Harry’s house el primero fue “As it was”, que ocupó el primer lugar del Hot 100 durante tres semanas, mientras que ahora el tema “Late night talking” fue el Hot Shot Debut en esa lista, posicionándose en el número 4. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Los otros álbumes que han obtenido más de 500,000 copias en ese período de tiempo son Certified lover boy de Drake, Red (Taylor’s version) de Taylor Swift y 30 de Adele, este último con 839,000 unidades. La gira mundial de Harry Styles comenzará el 11 de junio en Glasgow, Escocia y durará seis meses. View this post on Instagram A post shared by @harrystyles

