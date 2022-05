Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 30 al 5 de junio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 30 al 5 de junio del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Es momento de recobrar tu independencia, las uniones a las que estes atado, atada, parece están llegando a su fin, pero no lo veas como una catástrofe, todo lo contrario, estas separaciones te vendrán perfectas, te darás cuenta de que puedes solo, sola, que la independencia con la que soñaste desde siempre ya está aquí, esperando la tomes y la disfrutes. Son días en los que la realización personal y profesional, están en charola de plata, cada cosa que propongas o que hagas se aspecta sin ninguna dificultad. En el amor estarás perfecto, lo que se tenga que arreglar se arreglará, lo que se tenga que comunicar será en bien perfecto, la relación puede seguir creciendo y estar entrando en una etapa de madurez y solidez que deseaste durante mucho tiempo, goza esta nueva etapa. Tu salud disfruta de excelentes condiciones, es un momento ideal para un equilibrio mental y físico.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Mensajes que llegan a ti de maneras mágicas, deberás estar atento, atenta a las señales, pues tus guías, tus protectores se estarán queriendo comunicar contigo para decirte algo que tú mismo has pedido te revelen, pues esta semana puede ser ese momento, esto puede suceder en forma sueños, símbolos, algún animal que se presente de improviso etc. Los vínculos que has hecho hasta ahora con la pareja se pueden hacer más grandes, podrán explorar nuevas formas de relacionarse, nuevas maneras de entender el amor encontraran nuevos caminos que los ayudan a darle un giro a su relación para que esta siga creciendo como hasta ahora. En una gran semana para cimentar un nuevo proyecto, no lo pienses mucho y di que sí a esa sociedad que te han propuesto para este crecimiento, te puede aportar nueva sabiduría, una nueva vida. En la salud cuida de tus cuerdas vocales, pueden estar un poco delicadas, pero es por no comunicar lo que sientes.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Auto realización, semana intensa para poder alcanzar esa meta personal, puede ser desde comprar tu casa o hasta comprar un auto nuevo, nada detendrá tu marcha estos días, has trabajado demasiado para tener la recompensa merecida. La integridad con la que caminas esta semana te hace brillar, habrá personas que te miren y quieran tenerte cerca, ya sea como colaborador, amigo, familia. Tu seguridad se contagia, hoy puedes ser el ejemplo de algunos, tu energía emana éxito. Solamente se prudente y mira quien camina a tu lado, porque siempre habrá ladrones energéticos, retírate a tiempo antes de sentir la pila baja. Trata de no contar todos tus planes, guárdalos lo más que puedas para ti, cuando tengas que compartirlos que solo sea con quien vayas a realizarlos o puede quebrarse la buena inercia con la que se están acomodando. Cuida de no abusar de tu energía física o puedes terminar la semana con un dolor de espalda.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Iniciaciones, desde una espiritual, hasta una laboral, todas grandes posibilidades de un desarrollo acelerado, tendrás mucho que hacer y mucho por decidir. Muchas puertas enfrente de ti, solo no quieras abrirlas todas al mismo tiempo, ve despacio, ve de una por una, tendrás que escoger de todas esas nuevas oportunidades, se sinceró, sincera contigo, solo así sabrás para cuales estas preparado y cuales hay que dejar ir porque aún no es el momento. La transformación está ahí, no tengas temor y ríndete al cambio, sabes muy en el interior que ya es el tiempo. Son días para poner en orden bienes materiales, no dejar todo en espera, esto te hará sentir una gran tranquilidad, el orden y las decisiones que tomes con respecto a tus propiedades pueden ahorrarte y ahorrarle a los que quieres grandes líos. Cuida de tu cadera, no permitas que ninguna lesión se vuelva a presentar o puede ser más complicado llegar a solucionarlo.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Por fin veras avances, todo lo estancado de días pasados, esta semana se destraba y empieza a avanzar, no a la velocidad que quisieras, pero por fin ya tienen movimientos tus proyectos, tus tramites, tus propuestas. Esto hará que tu actitud cambie, porque estabas apático, apática, y las personas a tu alrededor ya querían alejarse de ti, por no saber de qué manera tratarte, regresa la sonrisa a tu cara. Te espera un periodo de logros, tu paciencia tendrá su recompensa, la oscuridad comienza a dar paso a la luz. En el amor puedes estar sintiendo que todo está a la deriva, pero está en ti darle estabilidad al amor, porque tú se lo fuiste quitando en días pasados por tu propio desequilibrio, así que aplícate con tu pareja y vuelve hacer que sienta seguridad.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Serán días para por fin, dedicarte a poner distancia de por medio entre tu y las actitudes de personas que no te acomodan bien y solo te inquietan, por fin entiendes que no puedes dejar ahí ni tu tiempo, ni tu energía, podrá ser un poco doloroso y decepcionante, porque sí, pusiste ahí tus expectativas, pero, cambiar de opinión es de personas sabias. Son días muy favorables para empezar a buscar ese nuevo hogar, ese cambio de casa que tanto has estado deseando, será para la ti un paso más a la superación por la que tanto estas trabajando. En el amor, necesitan hacer cambios, estos les servirán para seguir creciendo y mantener viva tu relación. No dejes de ser constante, solo así seguirá creciendo todo a tu alrededor, solo así podrás seguir manteniendo el nivel al que has llegado.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Una semana llena de pruebas, serán días para hacer uso de tu fuerza interna y física, tendrás que luchar contra los bloqueos que se te presenten y sin desesperarte, para no fracasar, porque podrías caer en un estrés muy grande. La paciencia es la acción para llevar a cabo, bajarle al ritmo que has llevado hasta ahora, entender que los tiempos que están escritos son perfectos, que la necesidad puede esperar, porque es eso, necesidad. Es momento de redireccionar tu vida, todas las demoras que se te presenten esta semana serán para eso, te están dando tiempo de darle un vuelco a todo, desde lo personal, hasta lo laboral. Al finalizar la semana todo lo veras más claro, te resultara más fácil tomar decisiones, te sentirás muy capaz de retomar tus planes, tu vida, la energía ya renovada. No dejes de lado la fe ni la conexión divina, esto es un apoyo profundo para el alma y espíritu, encomienda tu emociones, planes y sueños al universo, recuerda que en algún punto todo se materializa. En el amor, es mejor postergar platicas profundas, postergar propuestas, si lo hicieras en este momento no vas a tener la respuesta que esperas y esto te puede llevar de nuevo a la desesperación.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Una semana para unir en perfecta armonía tu energía femenina con tu energía masculina, son días para encontrar el equilibrio en esa situación emocional a la que no le encontrabas solución, podrás darte cuanta en dónde está la falla y ponerle remedio. Son momentos perfectos para ocuparte de tu yo interno, para que medites, para encontrar balance, son días para empezar un camino espiritual en donde sentirte en calma. Estarás muy creativo, sentirás la necesidad de expresarte por otro medio que no sea la palabra, percibirás el mundo a tu alrededor con todos los sentidos, pero cada uno de ellos está sumamente sensible a todo lo interno y externo, descubrirás otras maneras de fluir, puedes resultar muy sorprendido, sorprendida, con las nuevas formas que se asoman en tu vida, será una semana encaminada a la autocuración energética y emocional. Entenderás que lo material ocupa un segundo lugar y que para sentir felicidad lo mundano no es necesario. Recuperas la fe en ti, en tus ideas, en tus sueños, en tus nuevos proyectos. En la salud cada malestar que tengas empezará a quedar atrás, se irán haciendo menos y tu cuerpo volverá a sentirse cómodo y sin dolor.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Días para darle forma a tus sentimientos, has estado muy confundido, confundida, de, sí seguir ahí, o mejor darte un tiempo para acomodar lo que realmente sientes por esa persona. No sientas culpas, has lo necesario para encontrar en tu interior lo que realmente sientes, ocúpate de tu felicidad, es ahora, no dejes que pase más tiempo, no es justo ni para ti, ni para esa persona que cree eres feliz a su lado. Es momento de darte el valor que mereces, empezando por dártelo tú, no esperes ese valor de nadie más si tu no lo has trabajado. Tu lado intuitivo ocupará un lugar preponderante esta semana, escucha lo que te dice, déjate llevar por esa voz interna, ella te puede llevar justo a lo que buscas, justo a lo que necesitas, serás capaz de enfrentar tus miedos y ponerlos en su justo lugar. Esta semana tu memoria será impresionante, empezarás a recordar cosas del pasado, desde que eras muy pequeño, pequeña, y esto hará que las piezas de ese rompecabezas que no encontrabas armen por fin el panorama completo, entenderás tanto de ti, de tu familia, dejaras de ser tan crítico con el pasado, la compasión es la acción para seguir esta semana con tu familia.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Por fin llegan días de satisfacción profesional, compensaciones que consigues por el trabajo realizado, dan el justo valor a lo que aportas en ese empleo, los beneficios que aún no te daban, por fin, llegan a ti, te dan más obligaciones por tu excelente rendimiento y por consecuencia lo económico mejora sustanciosamente. Ahora te toca preocuparte y ocuparte de conservar esos beneficios, la tarea no está fácil, pero tienes grandes capacidades para lograrlo, úsalas bien. Aun no es momento de bajar la guardia con un asunto legal que crees este bajo control, no lo descuides, ni te confíes, hasta que tengas la resolución final en las manos. Con tantas cosas buenas y nuevas responsabilidades, no te permitas despegar los pies de la tierra, procura ser el mismo, la misma, o puedes ganarte algunos enemigos. Es una semana ideal para desear; que tu deseo al universo sea especifico y muy detallado, solo así la vida te pondrá en el camino la pareja que quieres para completar tu vida. Tu salud será optima esta semana, así que no la descuides por tus nuevas ocupaciones.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Las victorias están a tu favor esta semana, no importa de qué índole se trate la lucha. Todo será en tu beneficio, solo cuida de que la lucha sea de iguales, no tomes ventaja, ve de frente, nada que este oculto o bajo el agua, si haces trampa la ganancia solo será momentánea. Son días hermosos para fomentar las amistades, para reconciliaciones ya sea entre amigos, familia o pareja. No permitas que el orgullo te gane, si es necesario disculparse, pues hazlo, tu alma sentirá un gran alivio y todo puede volver a la normalidad. Ten cuidado con ofrecimientos para comprar algo en oferta, puedes caer en una trampa y perder tu dinero. Tu salud está en perfectas condiciones, lo que te haya aquejado se queda en el pasado, puedes ir tranquilo, pero no por eso dejar de vigilar tu cuerpo.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Será una semana con una agitada vida social, tu agenda estará llena, pero harás cosas que te traerán grandes satisfacciones laborales, y tendrás reuniones que te dejarán gran felicidad. Así que, aunque acabes cansado, será un cansancio que valdrá la pena. No dejes nada sin concluir, es importante porque si no los próximos días no podrás con más cargas, y ahí sí, enojarte, por no poder con todo. Te podrán buscar para que ayudes en la conclusión de un proyecto, habrá algo atorado que solo tú puedes ayudar a destrabar y que ese proyecto avance, no te niegues, puedes hacer un huequito y ayudar, la recompensa puede ser sustanciosa y de gran proyección profesional para ti. En el amor, estarás feliz y satisfecho con lo que tienes, con lo avanzado en esa relación, por fin sentirás que no te equivocaste más.