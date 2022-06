Con leggings color menta que parecen pegados a su cuerpo, María Chacón baila sensualmente en un club

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuando su apretada agenda de trabajo se lo permite María Chacón gusta de salir y divertirse, por ello recientemente se le vio ingresando a un club presumiendo su belleza. Ella bailó sensualmente y se grabó en un video que compartió posteriormente en sus historias de Instagram, optando para la ocasión por un conjunto de color menta compuesto por top y leggings que parecían pegados a su cuerpo.

La actriz mexicana -conocida por series de comedia como “Se rentan cuartos” y “Simón dice” tiene ya más de un millón de seguidores en esa red social, y a todos ellos complació con una colección de fotos en las que se deja ver en bikini, en un balcón y a bordo de un avión privado. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

María se encuentra muy satisfecha con su participación en la segunda temporada de la serie “Cómo sobrevivir soltero”, en la que comparte créditos con Sebastián Zurita, Marcela Guirado y Octavio Hinojosa. Ella publicó fotos y videos de su experiencia en ese proyecto, y comentó: “Uno de los personajes más divertidos que he tenido chance de interpretar en mi carrera y uno de los que más cariño le tengo. Fun fact: yo no fui ni la primera, ni la segunda opción para este personaje sino la tercera… 🙈 Así que me moría de los nervios cuando por fin llego a mis manos. Pero no cabe duda que los personajes te escogen y te llegan en el momento perfecto. Y a mí Sammy me llegó como un regalito de la vida y la disfruté como nada. Y espérense a la siguiente temporada…. 😈😈😈” View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

