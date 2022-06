¿Fracasaron en la Liga MX? Los cinco jugadores que pierden valor estrepitosamente dentro del fútbol mexicano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El torneo mexicano le sonrió nuevamente al Club Atlas. Los futbolistas rojinegros fueron protagonistas de la Liga MX y sus actuaciones les permiten revalorizarse y generar interés en los mercados europeos. Pero los equipos que fueron condenados al fracaso también han repercutido en sus jugadores pero de forma negativa. Mientras que algunos suman valor, otros son víctimas de sus rendimientos y se devalúan en el mercado.

No es de extrañarse que los jugadores que hayan perdido más números en sus fichas conformen a equipos que eran llamados a ser protagonistas en el torneo. Rayados de Monterrey, Chivas de Guadalajara, Tigres de la UANL e incluso las Águilas del América son algunos de esos clubes.

Sin embargo, no todos los jugadores fueron afectados por sus equipos. Hay casos de futbolistas que regresaron al fútbol mexicano para recuperar su nivel, pero se toparon con un largo periodo de adaptación y además el daño ya estaba hecho del semestre anterior.

Los cinco jugadores que han perdido más valor en la Liga MX

Richard Sánchez: el futbolista paraguayo de las Águilas del América pasó de estar valorado en $7.5 a $5 millones de dólares. Las lesiones fueron uno de los mayores obstáculos del sudamericano y esto se ve reflejado en dicho ítem.

José Juan Macías: el atacante de Chivas de Guadalajara retornó al fútbol mexicano luego de un paso gris por el Getafe de España. El esteva pasó de valer $10 a $7 millones de dólares, uno de las consecuencias de su inactividad a principio de temporada. View this post on Instagram A post shared by Jose Juan Macias Guzman (@jjmacias9)

Esteban Andrada: el veterano arquero de Rayados de Monterrey se vio afectado por una pésima campaña de su equipo. Además, el argentino ya tiene 31 años de edad y su costo pasó a ser de $4 millones de dólares luego de que estuviese valorado en $8 millones de dólares a principio de temporada. View this post on Instagram A post shared by Esteban Andrada 🇦🇷 (@estebanandrada1)

Florian Thauvin: con la segunda temporada del francés en México, su valoración pasó a ser menor a cuando llegó. El ex Marsella estuvo valorado en $17 millones de dólares y ahora ha perdido $5 millones de dólares de su valor inicial. View this post on Instagram A post shared by 🇺🇦 Club Tigres 7️⃣ 🏆 (@clubtigresoficial)

Rodolfo Pizarro: “Pizarrin” también es víctima de su pasado con Inter de Miami, pero también de su presente con Rayados de Monterrey. El mexicano llegó a la Liga MX valorado en $10 millones de dólares y, después del Clausura 2022, su valor pasó a estar en apenas $4 millones de dólares, cifra que lo transforma en el líder de esta lista negativa. View this post on Instagram A post shared by Rodolfo Pizarro (@rpizarrot)

Con información de Transfermarkt.

