Lyn May: Bañada en ‘oro’ y llena de glamour, así es la lujosa mansión de la vedette

La vedette mexicana Lyn May, de 69 años y quien suele dar mucho de qué hablar por sus polémicas declaraciones, vive desde hace varios años en una mansión que llama la atención por su glamour y por sus detalles en dorado.

Por medio de diversos videos y fotografías, la actriz del cine de ficheras nos ha permitido conocer algunos rinconcitos de su acogedora residencia.

Su habitación preferida es la sala de piano, al ser ahí donde ha deleitado a sus seguidores con algunos de sus temas musicales, como es el caso de ‘La Loba’.

La sala de piano está conformada por un piano de marca Yamaha, por diversas fotografías enmarcadas en dorado y por una gran planta. View this post on Instagram A post shared by Lyn Maychi (@lyn_may_)

En otra ocasión nos mostró la visita que le hizo el actor Miguel Ángel Rodríguez, con quien tuvo una amena plática en su sala.

Su sala está compuesta por un sofá morado con cojines del mismo tono, por una mesa de centro de cristal y por una alfombra dorada con detalles en morado.

Gracias a su convivencia con Miguel Ángel Rodríguez fue que pudimos conocer su comedor, un espacio que, al igual que su sala de piano, cuenta con fotografías en marco dorado y una gran planta.

El comedor es completado por una mesa rectangular con sillas que combinan el tono morado y el dorado. View this post on Instagram A post shared by Lyn Maychi (@lyn_may_)

En otra ocasión, cuando presumió su elegante vestido de novia, Lyn May nos permitió conocer su chimenea, unas esculturas de caballos y la pequeña oficina que adecuó a un costado. View this post on Instagram A post shared by Lyn Maychi (@lyn_may_) Aunque aún no ha presumido su dormitorio, no sería de extrañar que su cabcera y otros espacios tuvieran detalles dorados y morados.



