Después de muchos años de batalla legal, el fin de la misma llegó el día de hoy cuando una corte de Virginia decidiera a favor de Johnny Depp. Sin embargo, antes del veredicto final, el actor de “Pirates of The Caribbean” y la actriz “Aquaman” ya se habían gastado una fortuna en abogados. Ahora que sabemos que ella debe pagarle $15 millones de dólares y ella a él $2 millones de dólares, la pregunta es: ¿Tiene Johnny Depp más dinero que Amber Heard?

Además de tocar en un concierto junto a Jeff Beck en el Royal Albert Hall en Londres mientras esperada por la deliberación de un jurado, Johnny Depp estuvo de fiesta en ese mismo evento con su ex Kate Moss. Sin embargo, nadie puede estar tan feliz sabiendo que el limpiar su nombre le ha costado un dineral, pero es realmente Johnny Depp más millonario que Amber Heard como haber entablado este juicio.

La respuesta es sí, pero también es cierto que después del artículo que Amber Heard publicara en The Washington Post, Johnny Depp comenzó a perder trabajo. En el 2016, según Forbes el actor tenía $48 millones de dólares. Mientras por “Willy Wonka” llegó a ganar cerca de los $100 millones de dólares, después por recibió solo $8 millones por “City of Lies” y cerca de $14 millones “Animales fantásticos: los crímenes de Grindewald”. Es decir, ya no era uno de los mejores actores pagados de Hollywood. View this post on Instagram A post shared by 🤖™ (@botactivity)

El mánager de Johnny Depp habría logrado que le pagaran al actor casi $23 millones de dólares para “Piratas del Caribe 6” ,pero el estudio canceló la participación del actor en la cinta. El actor no ha trabajado en ningún otro proyecto desde el 2020. View this post on Instagram A post shared by Anastasia Ivanova (@enstatia)

En cuanto a la fortuna de Amber Heard, la actriz de “Aquaman” tenía una fortuna de $2 millones y medio de dólares en el 2018, según Celebrity Net Worth. Mientras que Fox Business dicenque su fortuna es de $8 millones de dólares. Lo cierto es que no se compara a la cantidad de Johnny Depp. Ahora la gran pregunta que surge es: ¿Podrá Amber Heard pagar la cantidad que debe a su ex esposo Johnny Depp? View this post on Instagram A post shared by Amber Heard (@amberheard)

Se ha comentado que su participación en “Aquaman 2” podría haberse visto tambaleada pero DC Films dijo que su participación nunca estuvo planteada como coprotagonista. View this post on Instagram A post shared by Aquaman Movie (@aquamanmovie)

Johnny Depp ganó la demanda que interpuso a su ex esposa Amber Heard, después que este escribiera en The Washington Post que una ex pareja, sin mencionar nombre, la había violentado. Él la demandó por $50 millones de dólares y en su victoria recibirá $15 millones. Ella $2 millones por daños compensatorios.

Amber Heard se mostró frustrada en Twitter, donde reaccionó al veredicto final y dejó claro que aún piensa que Johnny Depp tiene influencia en cualquier instancia. 💕 pic.twitter.com/8vGMHykjkA— Amber Heard (@realamberheard) June 1, 2022

Por su parte, el también emitió sus primeras palabras en Instagram y dijo que después de 6 años esta batalla había llegado a su final y que sentía que el juicio le devolvió la vida. Sin duda, un juicio que pasará a la historia como uno de los mediáticos de la última década. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

