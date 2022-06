Chicharito Hernández y Charlyn Corral: las figuras que están brillando y son marginadas de la selección de México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chicharito Hernández y Charlyn Corral son dos figuras, que a pesar de vivir un buen momento futbolístico, son marginadas de la selección de México y no cuentan con ellos en los procesos.

Hernández perdería así la oportunidad de jugar su cuarto Mundial, mientras que Corral no ha contado para el Tri femenino.

Chicharito Hernández no fue convocado para los partidos amistosos preparatorios de México en Estados Unidos y los de la Concacaf Nations League por Gerardo “Tata” Martino, a pesar de que ambos lados han mantenido conversaciones.

Hernández, de 34 años de edad, suma 6 goles en 14 partidos esta temporada con el equipo de Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS). El delantero mexicano se ha convertido en la figura del equipo para mantener los primeros puestos de la liga estadounidense.

Chicharito Hernández no ha sido convocado al Tri desde 2019 y aún se desconoce cuáles son las razones por la cual no cuenta para el proceso de Martino en la selección de México. Ni las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol ni el entrenador argentino han aclarado el tema.

Por otra parte, en la rama femenil también ha quedado una de las mejores jugadoras de México marginada de la selección. Charlyn Corral terminó como segunda en el liderato de goles de la Liga MX Femenil con el Pachuca tras marcar 13 tantos.

La mexicana no fue considerada por la entrenadora Mónica Vergara para afrontar el microciclo de la selección femenil de cara al duelo de preparación contra Perú. Corral no cuenta con una convocatoria al Tri femenino desde 2019, y aunque la afición ha pedido su regreso aún sigue sin recibir el llamado. View this post on Instagram A post shared by Charlyn Corral (@charlyncorral)

La entrenadora Vergara ha afirmado que Corral tiene las puertas abiertas de la selección, aunque para este partido preparatorio ha optado por contar con otras variantes en el ataque.

Similar al caso de Javier Hernández, no hay una razón claro de parte de la FMF sobre la postura de la delantera mexicana y el porqué no ha sido convocada a la selección mexicana a pesar de su buen momento goleador.

