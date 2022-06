La reina Isabel II no podrá terminar la celebración de su Jubileo de Platino por achaques de salud

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar que el Reino Unido se encuentra de fiesta por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Misma ha tenido que cancelar su participación para la segunda parte de la celebración y lamentablemente no podrá terminarla. Esta se tenía prevista para mañana viernes, pero los achaques de salud de la monarca han vuelto hacer de las suyas.

La reina Isabel II ha venido experimentando en los últimos meses achaques típico de sus edad y por supuesto, de todos los años que se ha mantenido al frente de la monarquía británica, le han jugado una mala pasada y le han obligado a cancelar su participación mañana viernes en un servicio religioso de acción de gracias que se celebrará en la catedral de San Pablo en el marco de los festejos organizados por su Jubileo de Platino. La suya es la segunda baja, porque su hijo el príncipe Andrés también canceló su asistencia hace unas horas tras dar positivo en coronavirus. View this post on Instagram A post shared by Clarence House (@clarencehouse)

Desde el palacio de Buckingham han explicado que la reina Isabel II ha tomado la decisión con “gran reticencia” tras sufrir una serie de achaques físicos, sobre los que no se han dado más detalles cuando observaba hoy al mediodía la exhibición aérea de la RAF desde el balcón de Buckingham. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Nada hacía presagiar que la cabeza de la Familia Real Británica, la reina Isabel II, de 96 años pudiera encontrarse mal porque se mostró muy sonriente en todo momento mientras supervisaba el desfile ‘Trooping the colour‘ y estuvo charlando animadamente con los miembros de su familia que salieron a saludar con ella a la multitud que se había reunido para verla. De hecho, la prensa británica se hizo eco del buen humor de la tradicionalmente estoica y distante Isabel II, que rara vez muestra sus emociones en público. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

La soberana sí participará esta noche en la ceremonia de encendido de los faros, conocida como ‘lighting of the beacons‘, que se celebrará a lo largo de Reino Unido y la Commonwealth, ya que no la obligará a abandonar el castillo de Windsor. Su nieto el príncipe William la sustituirá en Londres para supervisar la iluminación del árbol metálico que se ha instalado frente al palacio de Buckingham. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Sigue leyendo:

La reina Isabel II revela que quedó “muy cansada y agotada” tras haberse contagiado de COVID

El príncipe Carlos habla sobre el estado de salud de la reina Isabel II

La reina Isabel II conoció a su bisnieta Lilibet Diana por videollamada

Cuáles son los monarcas que han reinado por más tiempo y a cuánto está Isabel II de ocupar el primer lugar

El misterio de la casa donde nació la reina Isabel II

“Bye bye Meghan Markle”: la reina Isabel II ya le encontró reemplazo