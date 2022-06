Los hijos de los duques de Cambridge disfrutan del desfile “Trooping the colour” en las celebraciones por el Jubileo de Platino de Isabel II

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los miembros más jóvenes de la familia real británica suelen convertirse en los protagonistas de cada acto público en el que aparecen, y el Jubileo de Platino de la reina Isabel II no está siendo una excepción.

El fin de semana de cuatro días que celebrará los 70 años en el trono de la soberana ha arrancado hoy con el tradicional desfile Trooping the colour, en el que participan por primera vez los tres hijos de los duques de Cambridge. George, Charlotte y Louis compartieron carruaje con su madre Kate Middleton y su abuela Camila -duquesa de Cornualles y esposa del príncipe Charles-, mientras el príncipe William montaba a caballo con su padre y su tía, la princesa Anne.

Los tres niños iban sentados en el mismo banco, con Louis en medio de sus dos hermanos mayores, y demostraron que las lecciones que les habrán dado en los últimos días sus padres y su niñera -la española Teresa Turrión– han dado sus frutos, porque se comportaron como unos auténticos royals.

Todos ellos saludaron a la muchedumbre que se agolpa todavía en The Mall -el paseo ubicado frente al palacio de Buckingham de donde salió su carroza-, e incluso inclinaron la cabeza como señal de respeto cuando comenzó a sonar el himno nacional. George, de 8 años, Charlotte, de 7, y Louis, de 3, también acompañaron a sus padres en el balcón del palacio y el benjamín de la familia estuvo charlando muy animadamente con su bisabuela, comentándole todo lo que veía. View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Su actitud fue ejemplar hasta que comenzó la exhibición aérea de los aviones de la RAF, que consiguieron asustarlo. Louis se tapó los oídos cuando volaron por encima suyo y abrió la boca con enfado, aunque su madre reaccionó con rapidez y se acercó a consolarlo. View this post on Instagram A post shared by Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

De quienes no hay aún ni rastro es de sus primos Archie y Lilibet, los hijos de los duques de Sussex. Se sabe que los niños han acompañado al príncipe Harry y Meghan Markle en su regreso a Reino Unido – que se supone la primera visita al país de la pequeña de la casa-, y aunque se esperaba que participaran de alguna forma en el desfile, todavía no han aparecido en público.

