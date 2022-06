Rosalía y Rauw Alejandro elevan la temperatura del Instagram con sexys fotos en traje de baño

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mientras Sebastián Yatra había paralizado el Instagram con la noticia que ni Rauw Alejandro, ni Camilo estaban enamoradas de sus verdaderas parejas, Rauw Alejandro y Rosalía se mostraron felices a pesar de haber sido todo parte de una campaña promocional del colombiano. Estos tórtolos ambos elevaron la temperatura de las redes sociales al mostrar sus cuerpazos en traje de baño.

“K me pongan en el sol q me derriTo el mal de ojos q me manden me lo kitooO”, fue lo que escribió Rosalía en su cuenta de Instagram al tiempo que lucía su cuerpazo en bikini. Por su puesto, el sexy Rauw Alejandro tampoco se quedó atrás y no solo mostró también su figura sino que agarró a su “Motomami” por atrás y la besó dejando claro que este amor es de los más fuerte de la industria musical latina. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) Deslizar a la derecha.

La pareja conformada por Rauw Alejandro y Rosalía se encuentran de vacaciones por Grecia. Ahí ella se ha mostrado vestida de marinerita. Recordemos que la española acaba de hacer la campaña nueva de la ropa interior de Kim Kardashian “SKIMS“ y para ello preparó su cuerpo. Mismo que presumió ahorita con un traje de baño que dejó a más de uno con la quijada en el suelo. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) Deslizar a la derecha.

Hace poco, Rosalía causó sensaciones al llegar al igual que Camila Cabello presumiendo “sus boobies” a la Met Gala 2022. La española se decidió por un vestido de la firma Givenchy blanco pero que llevaba mucha pedrería. A su look lo acompañó de unos lentes de sol muy noventeros. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) Deslizar a la derecha.

La pareja se está dando estos días libres cerca del mar. Rosalía comenzará su Motomami World Tour 2022 en breve y todo indica que Rauw Alejandro la acompañará, tal como hizo ella con su amado en su más reciente gira por los Estados Unidos. El amor entre ambos es tan grande, que el propio puertorriqueño se tatuó el nombre de su amada en el abdomen. View this post on Instagram A post shared by TICONCIERTOS (@ticonciertos)

Mientras, el tema que recientemente grabó Rauw Alejandro con Shakira, “Te Felicito”, se ha vuelto a colocar en la palestra de las reproducciones musicales. En medio de los rumores de infidelidad que persiguen a la colombiana con Gerard Piqué, ahora ha surgido que este tema se lo habría escrito cuando supuestamente se enteró de “las andanzas” del jugador del FC Barcelona. Aquí se los dejamos para que saquen ustedes sus propias conclusiones.

Pero tampoco podemos dejar por fuera a Rosalía, así que también te colgamos “Chicken Teriyaki” que cuenta con más de 34 millones de reproducciones en Youtube y que es parte de lo que veremos en su próxima gira mundial.

