Yanet García, “La Chica del Clima”, modela de espaldas micro lencería verde que expone su retaguardia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yanet García no deja de llamar la atención en redes sociales, donde una vez más acaparó todas las miradas al posar con un conjunto de lencería que expuso su torneada retaguardia mientras posa de espaldas a la cámara.

La modelo mexicana, quien es conocida como “La Chica del Clima”, sigue disfrutando las mieles del éxito dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans a la que se unió en abril de 2021, pero que con el paso del tiempo ha catapultado el reconocimiento de su público a través de las plataformas virtuales.

Y fue gracias a sus atrevidas imágenes que logró colocarse como una de las celebridades consentidas de Instagram, red social en la que muestra candentes imágenes y en la que está a punto de conquistar el corazón de 15 millones de seguidores que halagan su belleza en cada oportunidad que se les presenta.

Así fue como reaccionaron con una de sus más recientes publicaciones, en la que apareció posando de espaldas a la cámara mientras viste una diminuta prenda de lencería en color verde que se perdió entre sus curvas para dejar ver su figura.

La imagen que en esta ocasión solo fue acompañada con un emoji de corazón en llamas, provocó la reacción de miles de seguidores que le hicieron saber que luce tan bella como siempre.

Mientras que, en una publicación realizada semanas atrás apreció modelando esta misma prenda, pero mostrando su perfil de curvas que provocó una verdadera lluvia de halagos. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Por supuesto, esta no es la única publicación que en días recientes ha cautivado la atención de sus admiradores, pues Yanet García también se ha dejado ver con otros sugerentes conjuntos de prendas íntimas que realzan aun más su belleza.

La también actriz de 31 años viajó hace unas semanas a las Islas Turcas y Caicos para la producción de nuevas imágenes, por lo que antes de revelar las grandes sorpresas que tiene preparadas, se dejó ver modelando con una bata blanca con la que se dejó ver como pocas veces.

Días después reveló una atrevida instantánea en la que, a punto de quedarse en topless, dio la bienvenida al mes de junio con un delicado set color fucsia que gracias a sus transparencias se convirtió en una de las publicaciones favoritas dentro de su acalorada galería fotográfica. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te podría interesar:

–“La Chica del Clima”, Yanet García, expone su belleza con lencería de hilos y transparencias color rosa

–Yanet García, “La Chica del Clima”, eleva la temperatura con lencería violeta que resalta sus curvas

–“La Chica del Clima”, Yanet García, expone su retaguardia en la playa con vestido traslúcido