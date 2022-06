Aleida Núñez enamora a sus fans posando con escotado body blanco que resalta sus curvas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aleida Núñez saltó a la fama como actriz y cantante, pero sin duda, su belleza la ha posicionado como una de las celebridades más exitosas dentro de las redes sociales, en donde continuamente llama la atención por aparecer con atrevidas prendas que dejan a la vista sus pronunciadas curvas.

Fue así como en una de sus más recientes publicaciones de Instagram paralizó el corazón de sus fieles admiradores, quienes fueron testigos de la curvilínea silueta que posee a sus 41 años la estrella de televisión.

En la instantánea, Aleida posó con un body blanco y algunas transparencias en el escote, prenda a la que agregó una falda larga y abierta por el frente que sostuvo a la altura de la cadera para dejar ver sus estilizadas piernas.

La imagen que fue calificada con más de 32 mil reacciones en forma de corazón también generó una lluvia de mensajes en los que sus admiradores destacaron lo bella que luce con este tipo de vestuarios, los cuales utiliza principalmente para sus shows musicales.

Y es que, utilizando una sugerente prenda similar, pero en color rojo, fue como la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, cantó su canción “La Cosquillita”, cumbia con la que ha puesto a bailar a quienes la acompañan en sus presentaciones. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Pero no solo sabe lucir este tipo de ropa sobre los escenarios, pues en otras ocasiones ha deslumbrado a través de la pantalla en la telenovela “Corazón Guerrero”, por lo que antes de salir a grabar sus escenas compartió con cerca de 4 millones de seguidores una atrevida fotografía en la que posó frente al espejo con un escotado body rojo que también cautivó por mostrar sus piernas.

“Besito desde mi camerino“, fue la frase que escribió la famosa como descripción a la imagen en la que pidió a sus fanáticos suscribirse a su página de contenido exclusivo, en la que promete compartir imágenes tan sensuales como esta. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te podría interesar:

–Aleida Núñez revela que rechazó propuesta de matrimonio de un millonario por las condiciones que le puso

–Aleida Núñez baila de espaldas a la cámara con un body rojo escotado y aberturas en las piernas

–Aleida Núñez sube su vestido para mostrar abdomen de acero y parte de su bikini de tiras