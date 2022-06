Camila Cabello usa top diminuto y botas hasta el muslo en el Wango Tango 2002 explotando en sensualidad

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante nacida en Cuba, Camila Cabello se presentó en el Wango Tango 2002 de iHeart Radio que produce Ryan Seacrest con un top diminuto que apenas le cubría sus pechos, una minifalda cortita, medias de malla y botas hasta el muslo. Junto a sus bailarines, la ex de Shawn Mendes, explotó la tarima con su sensualidad y causó euforia colectiva entre los presentes. El evento se llevó a cabo durante el día de ayer en el Dignity Health Sports Park de la ciudad de Carson, California.

Camila Cabello comenzó su presentación en el Wango Tango 2022 con “Señorita” y por supuesto, después de otros temas, interpretó su éxito “Havana” con el que los fans de la cubana no pararon de gritarle y aplaudirle. Además la ex de Shaw Mendes no dejada de contonearse y hacer sensuales movimientos ataviada en un top mínimo negro y unas botas que elevaron luego las temperatura del Instagram cuando ella publicó un sentido mensaje. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello) Deslizar a la derecha.

“Familia llegamos, bailamos, sacamos la lengua. Dios bendiga los shows en vivo. Que largo reinen”., escribió Camila Cabello. Recordemos que ella fue una de las artistas más seguidas durante las épocas de confinamiento en la pandemia. Esto hizo que su relación con Shawn Mendes para ese momento se afianzara e incluso se mudaran juntos con la familia de ella. Sin embargo, al parecer todo después resultó ser contraproducente porque poco después anunciaron su rompimiento con un comunicado. View this post on Instagram A post shared by She/Her (@hoemygodedits)

Camila Cabello no se ha pronunciado más al respecto. Shawn Mendes siempre que puede o le preguntan lanza algún comentario positivo sobre la actriz de “Cenicienta“. La cubana se ha unido al clan de La Bichota, Karol G: mujeres talentosas, sexys y capaces de comerse el mundo. No en vano el grupito de Chiquis Rivera, Karol G, Becky G, Anitta y Camila Cabello están liderando las plataformas de reproducción musical y han marcado un antes y un después en la música latina dentro de los Estados Unidos. Su reciente éxito con Ed Sheeran, “Bam Bam” así lo confirma.

Camila Cabello es una de las artistas que siempre ha sido señalada por su peso. Sin embargo, ella siempre ha dicho que se siente orgullosa de sus curvas, pues su herencia latina la delata. Su trabajo es una muestra que si hay algo que hace sentir muy orgullosa a la cantante, es el hecho de ser latina. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

La seguridad de Camila Cabello es tan grande que la misma no pone reparo en presumir su cuerpo en bikini y recostada presumiendo microtangas bajo el sol. Seguramente su soltería sea cuestión de tiempo porque además muchos famosos la admiran y le halagan la belleza. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Hace pocos días, Camila Cabello brilló en la final de la Champions League y, aunque las flores fueron la mayoría de los comentarios que recibió, algunos seguidores del fútbol manifestaron sentirse obligados a ver un show con bailarines y no fútbol. Nosotros les dejamos la presentación aquí abajo para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones.

