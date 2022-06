En ajustados leggings deportivos Carmen Villalobos mueve sus caderas a ritmo de merengue

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada semana Carmen Villalobos sorprende a sus fans publicando en Instagram videos en los que se muestra antes de hacer ejercicio, y ahora lo hizo bailando merengue muy sensualmente, usando un conjunto de top y leggings azules, sin perder el buen humor que la caracteriza.

Hasta el momento la bella actriz colombiana no ha declarado abiertamente si hay una ruptura en su matrimonio con Sebastián Caicedo, pero mientras tanto se dejó ver muy feliz durante las grabaciones de la telenovela “Hasta que la plata nos separe”, saliendo de su trailer y luciendo su figura en un ajustado enterizo, botas altas y un blazer de color blanco. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Carmen ya es conocida por las improvisadas coreografías que realiza en su casa, que encantan a sus millones de seguidores en esa red social. Hace poco obtuvo más de medio millón de likes por un video en el que aparece moviendo sus caderas al ritmo del tema “Gogo dance” de El Alfa El Jefe. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

