Alexa Dellanos se toma sexys selfies, usando ajustada ropa interior que resalta sus atributos

Con su más reciente publicación en Instagram Alexa Dellanos se ha dejado ver como toda una experta en selfies, pues compartió una colección de imágenes que la muestran frente al espejo, luciendo al máximo sus atributos en un ajustado conjunto de ropa interior de la firma Skims, lo cual encantó a sus millones de seguidores.

La bella influencer de moda y estilo de vida volvió a mostrar el gusto que tiene por los autos deportivos, posando antes de abordar uno y usando un minivestido negro con el que lució su retaguardia. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje “invítame a salir”.

No podían faltar las fotos en las que Alexa apareciera en la playa y bajo los intensos rayos del sol, usando un original bikini negro que dejó al descubierto parte de su busto. Los comentarios no se hicieron esperar, y entre éstos destacó el de Alec Monopoly -su novio-, quien escribió la frase “❤️❤️❤️mi bebe”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

