Hilo dental de Karol G hace que fan en Perú le pregunte: “¿Quieres ser mi bebita?”

Todos están pendiente a ver de qué color será el hilo dental que saque Karol G en su siguiente presentación. Aunque los diseños que tiene para el Bichota Tour Reloaded son muy parecidos, siempre estrena un color en cada ciudad y sus más fervientes seguidores esperan por el mismo. En esta oportunidad le tocó al color rojo y el mismo causó estragos entre los presentes.

En u más reciente presentación en el Área 1 Costa Verde en Lima un fan se atrevió a hacerle una pregunta de amor: “¿Quieres ser mi bebita?”. Karol G leyó la pregunta desde el escenario vistiendo por supuesto el hilo dental que hizo que miles de fans cayeran ante sus encantos y su talento. Por casi dos horas La Bichota conquistó al público de Perú en su segunda presentación. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

El primer día estuvo un poco atropellado. Los fans de Karol G, en medio de la emoción, discutieron por la fila y por el acceso al lugar ocasionando un caso que se salió de control. Guardias de seguridad tuvieron que intervenir. Por fortuna, esto solo fue un traspié. El público que asistió a ver a La Bichota en Perú pudo acceder al recinto y disfrutar de Karol G y su banda de mujeres músicos junto a sus increíbles bailarinas. View this post on Instagram A post shared by Karol G Clips (@karolgclips)

Días antes en Ecuador ocurrió otro percance, pero ya en medio del concierto. Karol G tuvo que hacer una pausa. Según explicó, desde la tarima pudo ver como habían personas afectadas por un gas lacrimógeno. De inmediato, la colombiana hizo un llamado de manera pública y en pleno concierto a los cuerpos de seguridad. View this post on Instagram A post shared by Bousnid (@bousnidperu) Deslizar a la derecha. Imágenes del concierto de Karol G.

No hay duda que a Karol G no solo la hace grande su belleza y talento sino su buen corazón. Hace poco su mamá dijo que el talento más preciado que tiene su hija es precisamente la humildad. Misma que ha dejado demostrada en todas las causas nobles a las que no solo La Bichota ayuda de manera económica, sino que también asiste a esos lugares a brindarles un rato de alegría a los más necesitados sobre todo en Colombia, su país natal. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

En cuanto a su corazón, los rumores de una posible relación con el también cantante de reggaetón Feid. Sin embargo este negó los mismo en una entrevista y dijo que “Provenza” no se la habían dedicado a él. Como ya les habíamos contado antes, algunas pequeñas “coincidencias” apuntan a que, si no tienen una relación, muy probablemente un romance sí pudo haberse gestado en el pasado.

Lo cierto es que Feid también saldrá de gira pero enfilado a Europa y tiene un tema nuevo que estrenó apenas horas llamado “Ferxxo 100“. Por lo pronto, les dejamos el éxito de Karol G con el colombiano Feid “FRIKI” para que lo disfruten.

