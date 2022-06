Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 6 al 12 de junio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 6 al 12 de junio del 2022.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana sabes perfecto el camino, porque ya has andado por el, es cuestión de reconocerlo de nuevo y echar andar por ahí. No te permitas dudar, la mente te puede estar jugando malas pasadas con respecto a dudas profesionales, pero antes que la mente, pon atención a lo que te quiera decir la intuición, con ella como bandera podrás recobrar la confianza en tus pasos. Serán días para dedicarle más tiempo al hogar, necesitas sentir la calidez de tu casa, de tu familia para recobrar fuerza, ellos te darán impulso para seguir adelante. En lo que se refiere a la salud puedes estar un poco delicado de la boca del estómago, has arrastrado demasiados problemas y todos los has encausado a ese lugar, así que trata de estar tranquilo, tranquila, no mal pasarte para que no se haga más intensa la molestia. Al finalizar la semana podría presentarse un viaje, aprovecha la oportunidad y sal a distraerte.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Puede ser una semana de pérdidas materiales, cuida tus pertenencias, mantenlas bajo vigilancia, y mantente atento, pues tu distracción puede hacer que algo valioso se pierda para siempre. Es una jornada de total introspección, estarás muy metido, metida, en tus pensamientos, querrás que todo tome orden a la de ya, pero no podrá ser así, dale tiempo a este lado interno en el que caminaras para organizar tu vida, el cambio lo quieres profundo, así que no corras y dale espacio a la energía que te regala esta semana para poder dar estructura interna y después externa a tu vida. No te impacientes pues puede ser una semana en donde todo avance lentamente, pero al finalizar la jornada todo empezará a moverse más rápido y a tu ritmo. No es una semana muy buena para tratar asuntos del corazón, pueden decirse palabras hirientes que después serán difíciles corregir, así que si necesitas arreglar algo con tu pareja déjalo para la próxima semana.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

El guerrero que te caracteriza se asoma toda la semana y te ayuda a enfrentar situaciones que habías estado evadiendo por no tener problemas, pero estos días ya no puedes más y la paciencia se termina, solo cuida que esta fuerza no se te salga de control, es importante te muestres fuerte, valiente, pero que esto no pase a otro nivel. Con eso tendrás para poner a raya a las personas con las que ya no te da la gana lidiar. Son días muy afortunados para competencias físicas, podrías salir triunfador en cualquier contienda deportiva, puedes cambiar a una nueva rutina de ejercicios, algo que te exija más. Tu motivación será sorprendente. Es una jornada muy buena para lo que se refiere al dinero, puedes recibir desde un aumento de sueldo, un bono, hasta ganar un sorteo o la lotería.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Todo sacrificio tarde o temprano tiene su recompensa, y esta semana por fin la vida te hace justicia en ese proyecto o en ese estudio al que tanto empeño le pusiste, disfruta lo que venga de ahí, no lo sueltes, sigue haciendo que esta recompensa crezca. Comparte tu logro con las personas que creyeron en ti y no te soltaron para que alcanzarás la meta. Es una semana ideal para pedir matrimonio, no lo pienses más y ve hacer realidad ese sueño del que tanto han platicado tu pareja y tú, es una jornada que todo lo pone tan claro que no dejarás pasar un día más. En lo laboral has alianzas, únete a personas que te puedan ayudar a crecer, no dudes en asociarte o en aceptar asociaciones que te traerán beneficios y crecimiento a corto y largo plazo. Tu salud será tan buena estos días que hasta querrás regresar hacer ejercicio.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Esta semana por fin terminarás trámites legales que te habían tenido muy preocupado, preocupada, no avanzaban, por más que te movías para llevarlos a buen término, no caminaban, pero estos días todo se resuelve a tu favor y de buena manera, se te quitará ese peso de encima y entonces podrás dar por fin el siguiente paso ya sin esa preocupación encima. Esta semana puede traer a ti el fruto de proyectos, situaciones o acciones que realizaste en meses pasados, recibes abundancia y ganancias materiales. Es momento de seguir preparándote en lo profesional, puede llegar a ti una nueva propuesta laboral y puedes no aceptarla porque no tienes los conocimientos que se requieren para ese nuevo puesto o labor.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Una semana para poner a prueba la paciencia, habrá demoras en lo laboral y hasta en lo amoroso, pero sé tolerante, es momento de no hacer conflicto ni conflictuarte con nadie, ni con nada. No desesperes, a pesar de todo lo que pueda venir será una semana de gran aprendizaje, quizá no lo veas de momento, pero lo que vivas estos días te dará ventaja más adelante. Puede ser que tengas días en lo que te sientas perdido, perdida, pero no sueltes tus planes, ellos podrán alcanzar estabilidad al finalizar la semana y tu descansar después de tanta espera. Cuida la salud de tu espalda, puedes tener dolores musculares por el estrés de estos días.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Estarás muy irritante porque las cosas no fluirán como lo planeaste, pero antes de enojarte contigo y con lo demás, para un momento y mira en dónde está la falla, porque la falla viene de ti, de tu mala organización o de no revisar dos veces el plan, así que examina para arreglarlo antes de que sea una verdadera perdida. Las frustraciones esta jornada se pueden estar presentando constantemente, es necesario trabajes con esta alteración, porque en la vida, se te va a presentar infinidad de veces y puedes estar sufriendo una decepción tras otra si no encuentras un equilibrio con esta emoción. En el amor pueden surgir discusiones, dudas, celos, así que cuida de tus actos y palabras, primero cerciórate de que lo que intuyes sea verdad y después toma una decisión ya con la cabeza fría.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Una semana con mucho movimiento físico, desde que retomas el ejercicio, hasta un cambio de casa. Prepárate, serán días de emociones en sube y baja, serán días en donde tengas que poner en la balanza situaciones y después escoger a dónde tienes que seguir caminando. Este movimiento lo encaras con gran dignidad y valentía, las dudas las dejas atrás después de no estar seguro de lo escogido, pero será una decisión acertada y la vida rápidamente te lo hará ver. Escucha consejos de personas más vividas que tú, más expertas que tú en lo laboral, seguramente de esta manera podrás estar más tranquilo, tranquila. En la salud podrías sentir un poco de ansiedad, pero se ira haciendo menos conforme pase la semana.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Por fin retomas de raíz las riendas de tu vida, habías dejado que todo y todos a tu alrededor se impusiera a lo que tu realmente querías, lo hacías porque era más cómodo no tomar tus propias decisiones, pero esta semana te das cuenta de que así no es, te pondrás manos a la obra para volver a conducir tu camino. Es una semana donde alimentaras el alma, le darás a ella su debida importancia, conectas con esta energía y empiezas a percibir de a poco los cambios internos. Tus necesidades emocionales empiezan a ser claras, has lo necesario para ponerlas en equilibrio, solo así volverás a sentir esa paz que hace mucho tiempo no está en ti. Esta jornada te da el chance de revalorar absolutamente todo, será como que de repente algo se destapará en ti y todo se vea más claro, sintonizaras con tu interior. Tendrás un gran apoyo de tu pareja, ella, él, verán que quieres hacer el cambio, tendrás su gran apoyo y comprensión. No pretendas esta semana poner en marcha proyectos, o invertir, déjalo para después, tus sentidos estarán enfocados en ti y no estarán para lo externo ni mundano.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Gran crecimiento en lo que respecta a lo laboral, si estás pensando en estudiar algo para mantenerte actualizado en lo profesional, esta semana es ideal para empezar, no habrá ningún obstáculo hasta que finalices ese nuevo estudio. Sentirás que la madurez esta en ti, trabajaste mucho para lograr este estado, y por fin, tus formas de hacer, mirar, entender es diferente y esto hace un cambio radical en tu crecimiento personal. Estos días antes de gastar tu dinero, analiza concienzudamente, no importa si quieres comprar algo muy pequeño o algo muy grande, puede ser que al pensarlo dos veces te des cuenta de que tienes que seguir buscando opciones. No compartas tus planes a futuro, guárdalos y cuando sean un hecho platícalos, antes no o puede ser que energías externas interfieran en un logro. En el amor gran estabilidad y comprensión, la comunicación cada día es más clara.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Es una semana en donde tendrás que empezar a prevenir en lo económico, no gastes tu dinero en cosas que no necesitas, administra, ahorra, has inversiones que te reditúen en más, es una semana para estar atento, atenta, empezar a pensar en el futuro económico, hacer un plan de vida tiene que ser tu prioridad estos días. Se presentarán ante ti nuevas oportunidades en el amor, la posibilidad de tener esa pareja estable que tanto has buscado, y has pedido al universo se manifiesta esta semana, vete despacio, claro está, para ti el amor a primera vista existe, pero vete despacio. En la salud un chequeo a la vista te haría muy bien, esos dolores de cabeza que tienes tan constantes pueden venir de ahí.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Puedes sentir los primeros días de la semana que todo es frágil, que todo por lo que has trabajado tanto se te puede venir abajo en cualquier momento, pero tranquilo, tranquila, es solo una sensación que tú te estas creando, y más vale que pares ya con esos pensamientos tan derrotistas, porque la energía se puede materializar, y entonces sí, todo puede ser un caos. Esta semana tienes que trabajar con tu seguridad, necesitas recobrar la confianza en ti y en tus capacidades, alejar de ti cualquier sentimiento negativo, si es necesario distraerte con amigos, familia, en algún hobby no lo dudes y hazlo, la distracción le dará a tu mente un descanso y pensarás más positivo. Esta jornada no quieras arreglar nada que tenga que ver con el amor de pareja, porque no lo lograrás y solo podrías empeorar la situación, espera a la próxima semana, ya con más equilibrio emocional.