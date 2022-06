Jennifer Lopez se emociona y rompe en llanto al recibir el premio honorífico de los MTV Movie and TV Awards

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz y cantante Jennifer Lopez protagonizó uno de los momentos cumbre de la pasada ceremonia de entrega de los MTV Movie and TV Awards, cuando subió al escenario para recibir el galardón honorífico “Generation Award” que recibió por su larga y exitosa trayectoria de más de 20 años.

La cantante no pudo evitar emocionarse al agradecer el cariño y el apoyo de sus fans, de sus dos hijos, Max y Emme, y de su prometido Ben Affleck. La diva también quiso mostrar su gratitud a la famosa cadena de videos musicales, una de las grandes promotoras de la artista en los albores de su carrera.

La protagonista de la comedia “Marry me”, quien también se llevó un premio por la banda sonora de la película, realizó asimismo todo un ejercicio de autoafirmación al recordar que parte de su legendaria presencia en Hollywood se debe a la fortaleza exhibida ante las críticas y las etapas de adversidad. View this post on Instagram A post shared by MTV (@mtv)

Jennifer es consciente de que no muchos confiaban en su talento tanto musical como actoral a finales de la década de los noventa, y a esos escépticos también quiso dar las gracias en su discurso de aceptación, una vez consagrada como una de las figuras más relevantes y queridas del mundo del entretenimiento internacional. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

