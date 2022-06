Revelan el proceso de transformación al que se sometió Christian Nodal para su nuevo look, morado y con cruces

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Christian Nodal volvió a dar de qué hablar el pasado fin de semana, no solo por las disculpas públicas que ofreció a J Balvin tras componer el tema “Girasol”, sino por aparecer luciendo un nuevo look con el que puso punto final a las comparaciones con el colombiano.

Horas después de que el exponente del regional mexicano compartió un breve video a través de las historias de Instagram en el que aparece sometiéndose a un cambio de imagen, finalmente se dejó ver luciendo su cabellera color morado, lo que acaparó nuevamente las miradas.

Sin embargo, fue Jacqueline Bieber quien se encargó de documentar todo el proceso de transformación del intérprete de “Botella tras botella”, en el que advirtió que los resultados se podrían ver este lunes 6 de junio.

“Prepárate para la revelación del cabello mañana“, escribió en una de las historias, donde aparece dando inicio a la decoloración.

Horas después compartió algunos detalles más del radical cambio de look de Christian Nodal, en el que apareció luciendo un brillante tono morado en su cabellera y en lugar de elegir flores optó por un diseño de cruces en color negro para dar un aspecto completamente diferente.

Por supuesto, este nuevo tono de cabello provocó todo tipo de reacciones, desde muestras de cariño por lo feliz que luce con su transformación, hasta aquellos que opinaron que no le favorece este tipo de looks.

“Su expresión toda tierna de Niño feliz”, “Hermoso”, “La sonrisa al final“, “Amamos”, “Épico”, “Qué bello”, “Qué gran trabajo”, “Me encanta pero sin las cruces“, “Su look no va de acuerdo a lo que canta”, “Quedó peor necesita un buen asesor de imagen”, “No pues esos looks no le benefician“, “Cada día pierde un tornillo de la cabeza”, fueron solo algunos comentarios que llegaron al perfil de quien es considerada una artista de cabello. View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Bieber (@madebyjackiebieber)

Cabe señalar que, según lo compartió a través de las historias de su perfil de Instagram, Jacqueline Bieber habría viajado desde Los Ángeles, California, a Guadalajara, México exclusivamente para realizar este nuevo diseño.

Asimismo, días antes publicó una fotografía del look que desató la serie de comparaciones con J Balvin, que se caracteriza por la cabellera rubia y con flores al rededor, imagen a la que agregó el título: “Flower boy”.

