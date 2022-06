Salma Hayek se desata y bate la melena junto a Nadia Ferreira en el concierto de Marc Anthony

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La mexicana Salma Hayek vive gran parte del año en Londres. Aunque la veamos en muchas ocasiones en distintos países y casas, es en Inglaterra y Francia donde están sus residencias. Por eso se emociona cuando hay algún evento hispano en la ciudad como el concierto de Marc Anthony, donde la actriz azteca se desató, meneó el esqueleto junto a Nadia Ferreira y batió la melena casi al igual que su homóloga Gloria Trevi.

Salma Hayek es una de las celebridades de Hollywood más divertida, que no teme ser juzgada y que hace lo que siente o al menos así es como lo demuestra: bailando salsa. El lugar que pudo ver a la mexicana desatada moviendo sus curvas y batiendo la melena fue el concierto del ex de Jennifer Lopez, Marc Anthony. Así que, sin miedo a nada, Salma se divirtió a todo dar. View this post on Instagram A post shared by Ivonne Villaseñor (@metromagazzinprensa)

Por supuesto que Salma Hayek aprovechó la oportunidad de saludar a su amigo Marc Anthony y por supuesto conocer a la nueva novia del mismo Nadia Ferreira. En la publicación que hizo la intérprete de Frida Kahlo en Instagram agradeció por el buen rato, la bailada y el carisma tanto al salsero, como a su novia. Esta última le respondió a Salma Hayek con emojis de amor y publicó una foto de los tres juntos. View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

Esta no es la primera vez que Salma Hayek demuestra sus destreza bailando géneros latinos. Hace un meses publicó un video con Channing Tatum en el que le deseaba feliz cumpleaños y también se veían bailando pero esta vez en pareja. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Esto sin mencionar el video que subió a sus redes sociales junto a su amigo personal y colega Anthony Hopkins. La mexicana había ido hasta la villa del actor de Hollywood para felicitarlo por su reciente Premio Óscar y aprovechó de “echar un pié” con el artista. Sin duda, Salma Hayek se la sabe pasar bomba. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

