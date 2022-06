Usando sexy bikini de hilos Bella Thorne presume sus nuevas curvas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Bella Thorne ha acaparado las miradas con la más reciente foto que publicó en sus historias de Instagram. Ella aparece a bordo de un yate, luciendo espectacular en un microbikini de hilos y con una boina que complementó su look.

Gran sorpresa causó hace unos días la ex estrella de Disney al anunciar el término de su relación con el actor Benjamin Mascolo, con quien estaba comprometida. A diferencia de otras famosas, Bella no eliminó de su cuenta de Instagram las fotos en las que aparecían juntos, y ahora ha seguido publicando videos e imágenes en las que se le ve espectacular, luciendo ahora su cabello rubio.

Bella Thorne fue criticada durante algún tiempo a causa de su extrema delgadez, pero en las últimas semanas se ha dejado ver con más curvas en su figura; eso no ha hecho que pierda el gran número de fans en esa red social (donde tiene más de 25 millones). Por el contrario: los comentarios de sus fans a sus recientes posts han sido elogios hacia su cuerpo y su belleza natural. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne) View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

También te puede interesar:

-Bella Thorne se luce en Coachella, usando un sostén negro con amplias aberturas

-Bella Thorne subió la temperatura al usar un vestido estampado con el que simula estar sin ropa