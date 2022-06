Vestido de Jennifer Lopez muestra su “colita” por los laterales en los MTV Movie & TV Awards

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Jennifer Lopez no para de recibir premios y reconocimientos por sus trabajos. Ayer fueron los MTV Movie & TV Awards en el Barker Hangar de Los Ángeles. La novia de Ben Affleck llegó presumiendo su cuerpazo a los 52 años en un vestido negro con escote profundo y huecos a los laterales del mismo por mostró parte de su “colita”.

La Diva del Bronx, Jennifer Lopez, se fue a recibir un premio honorífico a los MTV Movie & Tv Awards todos pudieron ver parte de su “colita” a través de los sensuales agujeros laterales que tenía el vestido que usó la cantante. View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒐/ 𝑆ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑠💚 (@jlo_uniquelove)

Jennifer Lopez recibió el “Generation Award” por todos estos años que ha servido a la industria del entretenimiento y trayectoria profesional. Ahí se alzó con un discurso emotivo que la hizo llorar: “Quiero agradecer a todas las personas que me dieron esta vida. Quiero agradecer a las personas que me dio alegría, y los que rompieron mi corazón… Los que eran verdaderos y los que me mintieron… Quiero agradecer al amor verdadero, y quiero agradecer la forma en que me mentí a mí mismo, porque así supe que tenía que crecer… La decepción y el fracaso por enseñarme a ser fuerte y por enseñarme a amar”. The always 𝓲𝓬𝓸𝓷𝓲𝓬 @JLo – your 2022 #MTVAwards Generation Award Honoree ⭐️ pic.twitter.com/K0py3rbWR9— Movie & TV Awards (@MTVAwards) June 6, 2022

Hace pocos días, Jennifer Lopez llegó a sus 52 años y lo celebró con un acostumbrado bikinazo. Llevaba puesto un microbikini negro y una bata por encima y tacones. Muy confiada de la figura que se gasta, JLO caminó y presumió cada una de sus curvas haciendo que muchos botaran y murieran de envidia. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Por otro lado, Jennifer Lopez se comprometió hace poco con el actor de Hollywood, Ben Affleck. Sin embargo, aún no se sabe la fecha de la boda. Ambos han dicho frontalmente que no están apurados. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja ofreció una entrevista recientemente a la revista US Week. La misma dijo que más muy pronto la pareja llamada “Bennifer” darían el sí sorprendiendo a todos. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Así que en cualquier momento Jennifer Lopez pudiese sorprendernos con la boda. Recordemos que los famosos estuvieron comprometidos hace 17 años, pero su relación se terminó al poco tiempo del compromiso. Posteriormente, Ben Affleck se casó con Jennifer Garner y tuvieron tres hijos. JLO se casó con Marc Anthony y tuvieron dos: Max y Emme. Ahora la vida los ha vuelto a juntar y todo parece indicar que por mucho tiempo. Aquí les dejamos el videoclip del tema principal de la película “Marry Me“, donde también participa el colombiano Maluma.

Sigue leyendo:

Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían mantener encuentros íntimos al menos cuatro días por semana

Jennifer Lopez: ¿cuántas veces se ha comprometido y cuánto dinero tiene en estos anillos?

Jennifer Lopez usa cacheteros mínimos y se fotografía encima del inodoro

A sus 52 años, Jennifer Lopez presume su espectacular físico en sexy lencería de encaje