Casi desnuda, Chiquis Rivera se da vuelta y presume su micro cintura en Instagram

Ya lo habíamos anunciado y ahora sí que no hay duda, Chiquis Rivera adelgazó y no es que perdió solo unas libritas demás, la cantidad de peso que ha dejado atrás es bárbara. Muestra de esto, se notó al quedarse casi desnuda en uno de sus acostumbrados masajes. Al terminar se dio vuelta y, con celular en mano, enseñó todas sus curvas y su destacada y diminuta cintura en Instagram. Por supuesto tenía puesto un hilito dental casi invisible y un top igual.

La “Abeja Reina“ anda desatada, más flaca y muy exitosa últimamente. Chiquis Rivera se ha alzado con varios proyectos exitosos en meses recientes. Además ha dejado a más de uno con la quijada el piso en Instagram al mostrar la cantidad de peso que ha perdido. La hija de Jenni Rivera se está haciendo unos masajes con café que dicen son los mejores tratamientos para la celulitis. Ahí presumió sus curvas por delante y por detrás casi encuerada y vistiendo un hilito dental casi invisible. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Días antes, Chiquis Rivera se dejó ver dentro de una tienda de discos en Guadalajara, México. Ahí se pudo ver su delgadez con unas lycras ajustadas que tenía puestas. La otra buena noticia es que la ex de Lorenzo Méndez encontró su disco dentro en la sección de nuevos lanzamientos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Horas antes había sorprendido a una fanática que cumplía años y se apareció ahí con globos, flores y regalos. No solo la fan de Chiquis Rivera se emocionó hasta las lágrimas. Toda su familia se mostró sorprendida por el acto de humildad de la artista de regional mexicano más mencionada en este momento. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera se encuentra en medio de su gira “Abeja Reina Tour” por varias ciudades de los Estados Unidos y México. Además, no ha parado de estrenar temas y videoclips de su último disco que lleva el mismo nombre. Por cierto, para este material audiovisual, del cual en gran parte se ha encargado su novio el director Emilio Sánchez, Chiquis se atrevió hasta a bañarse en miel solo por complacer a sus fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sus productos de belleza siguen en estreno también. En los últimos meses ha sacado varios labiales, un lápiz de cejas e hizo una campaña muy creativa de la Barbie junto a una socia para esa línea en específico. Ahí Chiquis se vistió como una muñeca y hasta se metió de una caja para las mismas pero a escala gigante. Sin duda, esta cantante está dando el todo el todo para hacerse sentir. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

