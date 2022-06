Yailin La Más Viral alardea sus curvas con bikini mínimo y confiesa que conoció a Anuel AA en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Con una complicidad evidente y sin parar de sonreír, Anuel AA y Yailin La Más Viral dieron su primera entrevista como pareja al programa consentido de todos los reguetoneros, Alofoke Radio Show. En la misma confesaron que se conocieron por Instagram y lo muy enamorados que ahora están. De inmediato, la dominicana salió a celebrar el amor con un bikini diminuto en la misma red social.

“No trates de apagarme porque te apagas tu 👾 “, escribió la novia del trapero, Yailin La Más Viral al tiempo que presumía sus curvas con un ardiente bikinazo desde la piscina de su casa y con un trajecito de baño diminuto que apenas si le cubría sus encantos. Esto después que se viralizóa la entrevista que le hiciera Alofoke Radio Show con a su novio Anuel AA. En la misma los tórtolos se dejaron ver felices, enamorados y trabajando duro en muchos proyectos. View this post on Instagram A post shared by MOVIMIENTO URBANOO 🇩 🇴 (@movimientourbanoo) Deslizar a la derecha.

Ademas confirmaron que se conocieron cuando Yailin La Más Viral le envió un mensajito por Instagram que era un emoji de corazones al cantante de trap. Anuel AA dice haberlo visto mucho tiempo después. Coordinaron y verse y el resto es historia. En medio de la entrevista no pararon de hacerse cariños, reír y hasta aseguraron que la boda y los niños vienen muy pronto. View this post on Instagram A post shared by GENERO UNIVERSAL 🌎 (@generouniversal_) Deslizar a la derecha.

En cuanto al trabajo musical, Anuel AA está dedicado a su nuevo disco. También ha seguido de gira por Latinoamérica y promete que Yailin La Más Viral viene con más colaboraciones. Se dice que una de ellas sería con Rosalía. Este mismo apoyo le brindó el puertorriqueño a Karol G en su momento. Sin embargo La Bichota, tal como ha dicho en varias oportunidades tiene más de 13 años en la industria musical hispana. Pero es indudable que Anuel AA fue un pilar importante en la carrera de la colombiana a nivel internacional. Entrevista a Yailin La Más Viral y Anuel AA. Video tomado de la cuenta de Youtube, Alofoke Radio Show.

Justo de eso hablaron Yailin La Más Viral y Anuel AA también. Se dijo que habían prohibido las pelucas azules en los conciertos de la dominicana conocida también como “Chivirika” por su éxito musical, que lo hicieron para evitar que la gente entrara a molestar.

No hay duda que este par está muy enamorado y con muchos planes por delante que no solo van hacia lo profesional sino, como dejaron claro a Alofoke Radio Show con un plan de vida en común que incluye familia. Por ahora les dejamos el videoclip de su tema en conjunto “Si Tú Me Busca” que cuenta con más de 40 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Anuel AA amenazó con lanzar a Yailin La Más Viral a la alberca si esta no le pedía perdón

Anuel AA muestra el “paquete” en calzoncillos de la UFC y desmiente problemas de drogas

Yailin La Más Viral presume extraña tanga en el espejo mientras Anuel AA se pregunta: “¿Qué nos pasó?”

Yailin La Más Viral se saca la tanga para “perrear” intenso y sorprender a Anuel AA con sus movimientos de lengua