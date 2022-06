Becky G y Lele Pons tomarán en el campo del Dodger Stadium para el MLB All-Star

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El próximo 16 de julio se llevará a cabo el MLB All-Star o el Juego de las Estrellas como se conoce en español. En esta oportunidad, las sexys Becky G y Lele Pons serán, junto a otros artistas de renombre, el toque musical de la noche en el Dodger Stadium cuando literalmente tomen el campo de béisbol.

Recordemos que Becky G mostró su sexy hilo dental de espaldas y a contraluz en Instagramnació en Inglewood en Los Ángeles. Por esta razón fue escogida junto a su talento y sensualidad para ser una de las latinas que ponga la música en el escenario del MGM Rewards All-Star Saturday Extra Innings. Lele Pons, la influencer y también cantante venezolana que se dio a conocer por sus famosas publicaciones en Instagram dirá presente en el Dodger Stadium.

MLB también anunció otras celebridades que acompañarán a Becky G y Lele Pons en esta aventura del MGM Rewards All-Star Celebrity Softball Game 2022: Anthony Ramos, Lele Pons, Desus y Mero, entre otros. La compra de un boleto para el sábado All-Star incluye los tres eventos que la MLB ha organizado y que están disponibles en AllStarGame.com.

La superestrella mundial Becky G se presenta en MGM Rewards All-Star Saturday Extra Innings. Anthony Santos, Lele Pons, Desus y Mero, Chloe Kim también irán a hacerle compañía con todo su talento.

La Liga Mayor de Béisbol anunció hoy una lista de eventos repletos de estrellas para su primer el primer sábado de las estrellas durante la Semana All-Star en Los Ángeles. La acción se lleva a cabo el sábado 16 de julio desde el histórico Dodger Stadium.

La superestrella mundial y nativa de Inglewood, Becky G, subirá al escenario para el concierto “MGM Rewards All-Star Saturday Extra Innings”. La galardonada cantante, compositora y actriz multiplatino lanzó su segundo álbum de estudio, “Esquemas“, este mayo que debutó en el n.° 1 de la lista “Latin Pop Albums” y en el n.° 5 de la lista Billboard Hot Latin Album. Su gran éxito mundial “MAMIII” con Karol G, que ha acumulado más de 750 millones de transmisiones en todo el mundo desde su lanzamiento y está certificado como DIAMANTE por RIAA Latin. Su álbum debut Mala Santa ha sido certificado Platino 8 veces en los Estados Unidos. La superestrella mexico-americana ha ganado el American Music Award como Artista Femenina Latina Favorita dos años seguidos (2020 y 2021) y el E! Premio People’s Choice al Artista Latino de 2020.

La actuación de Becky G culmina un exitoso día de eventos en el Dodger Stadium para el sabado All-Star, luego del SiriusXM All-Star Futures Game y el 2022 MGM Rewards All-Star Celebrity Softball Game. Los tres eventos están incluidos con la compra de un boleto para el sábado All-Star, que ahora están disponibles para la venta.

La MLB también anunció la primera ola de celebridades programadas para participar en el MGM Rewards All-Star Celebrity Softball Game 2022, con estrellas de la música, el escenario, la pantalla y los deportes. Las listas finales se anunciarán a principios de julio:

· Quavo: Rapper, Actor, Producer, Director

· JoJo Siwa: Pop Star, Dancer, Entrepreneur & Social Media Sensation

· Anthony Ramos: Actor (Hamilton, In The Heights, Transformers: Rise of The Beasts) and Recording Artist (The Good & The Bad, Love and Lies)

· Rob Lowe: Actor (The West Wing, 911-Lone Star)

· CC Sabathia: World Series Champion, 2007 AL Cy Young winner & 6-time All-Star

· Simu Liu: Actor (Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings)

· Chloe Kim: Two-time Olympic gold medalist snowboarder

· Coi Leray: Pop Star, Entertainer and Entrepreneur

· Zachary Levi: Actor (Shazam!)

· Yahya Abdul-Mateen II: Actor (Candyman, Watchmen)

· Jennie Finch: Olympic Softball Gold Medalist

· Andre Ethier: Two-time All-Star and Dodgers Legend

· Desus Nice: Late Night Host (Desus & Mero) and Comedian

· The Kid Mero: Late Night Host (Desus & Mero) and Comedian

· The Miz: WWE Superstar

· Lauren Chamberlain: Women’s College World Series championship

· Natasha Watley: Olympic Softball Gold Medalist

· Lele Pons: Singer & Global Entertainer

· Lisa Fernandez: Olympic Softball Gold Medalist

Las puertas se abren a las 2:00p PT. el sábado All-Star con los primeros 10,000 fanáticos en recibir un obsequio especial de recuerdo.. Próximamente se anunciarán detalles adicionales sobre los eventos en el estadio y el obsequio de souvenirs.

