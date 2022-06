Demi Rose acapara las miradas al modelar una tanga nude con pedrería

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Demi Rose gusta mucho de publicar en Instagram videos grabados por ella misma, y ahora causó sensación por unos clips en los que aparece luciendo su curvilínea figura en un microbikini nude con un original diseño de pedrería, en locaciones de su casa en Ibiza.

La bella influencer británica también se dejó ver a bordo de un yate, recorriendo los mares que rodean la isla de Es Vedrá y presumiendo su minicintura en un bikini de hilos. Su publicación obtuvo más de 361,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Demi Rose es también muy popular en OnlyFans, donde cuenta con más de 600,000 suscriptores. Desde hace varios años ella se mudó a vivir a Ibiza, que resulta el entorno perfecto para las fotografías que comparte en sus redes sociales, como las que la muestran posando junto al jacuzzi usando un bikini de la firma Louis Vuitton. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

