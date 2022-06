En leggings deportivos Camila Sodi luce su escultural figura al practicar Pilates

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde hace ya varios años Camila Sodi se decidió a practicar Pilates, y ahora es toda una experta en esa disciplina, que le ha ayudado mucho a tonificar su cuerpo. A través de sus historias de Instagram ella compartió una foto en la que se le ve usando leggings deportivos y manteniendo el equilibrio en una cama especial; poco después grabó un comercial de shampoo, luciendo su escultural figura mientras se movía sensualmente.

La bella actriz mexicana de 36 años fue una de las invitadas al programa “Quién cocina esta noche” del canal Discovery Home & Health. Ahí aprendió una receta que marcó su primera experiencia profesional en la cocina: “Tú sabes lo que me gusta comer delicioso y beber buen vino ! Pues mi amiga la chef @elena_reygadas me enseñó a cocinar (porqué se me quema el agua )🧑‍🍳”. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_) View this post on Instagram A post shared by Discovery Home & Health (@discoveryhh) View this post on Instagram A post shared by Discovery Home & Health (@discoveryhh) View this post on Instagram A post shared by Discovery Home & Health (@discoveryhh)

Hace algunos días Camila compartió en su cuenta de esa red social un video que muestra el detrás de cámaras de su clip “Dolor sin fin”. Ella no ha querido dejar totalmente su faceta de cantante, y en este tema retomó el estilo pop, luego de interpretar durante varios años rock alternativo. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

