Maluma se desnuda y una mujer le agarra el “paquete” en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Uno de los colombianos más importantes del género urbano es Maluma. También es uno de los más bellos. Justo ahora el intérprete de “Hawai” incendió el Instagram al desnudarse, presumir su cuerpazo y tatuajes mientras una mujer por detrás pasaba su mano para agarrarle, o al menos eso parece, el paquete.

“HOY 12 AM”, acompañado con un corazón y “XXX” rojas fue lo acompañó la imagen de un Maluma encuerado por completo y tapándose su parte noble con la mano de otra mujer, a la cual no se le pudo ver el rostro. Sin embargo, todo parece indicar que es la misma que aparece en el video que publicó hace poco el cantante colombiano, donde una guapa joven que lo grabó desde la cama. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

Por supuesto, esto incendió la sección de comentarios de la cuenta de Instagram del colombiano. “Nunca desee tanto ser una mano”, “¿Por qué subiste esta foto era nuestro secreto?”, “De verdad que Dios tiene sus favoritas”, “Qué bonita se me ve la mano”, “Maluma por favor borra esta foto, mi marido nos va a descubrir”, fueron parte de las reacciones de los fans de Maluma. Mismo que enloquecieron ante su ardiente desnudo y sensualidad.

Por supuesto, la mujer es espectacular como casi todas las modelos que aparecen en sus videos. Precisamente se cree que la joven es la protagonista del mismo que sale al público esta medianoche. Sin embargo, muchos otros han dicho que podría tratarse de su novia, Susana Gómez, con quien el reggaetonero mantiene una relación bastante discreta. View this post on Instagram A post shared by susana gomez (@susi_gomez_123)

Aún así, la que no deja de hablar de las bondades del amigo de J Balvin en la cama es Anitta. Hace poco contó en una entrevista que Maluma era el amor de su vida y que podría casarse con él. También dijo que es alguien con quien tiene muchas cosas en común. Hasta ahora, solo hay una muy buena amistad entre ellos. Aquí les dejamos el videoclip de “Sim Ou Não“, tema que grabaron hace cinco años y que cuenta con más de 400 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Maluma dedica su concierto en Guadalajara a Vicente Fernández

VIDEO: Maluma se mete en el pleito entre Christian Nodal y J Balvin

Madonna se sienta sobre Maluma en pleno concierto del reguetonero en Medellín, Colombia

J Balvin confiesa que veía a Maluma como una amenaza y le dedica un inesperado mensaje

Anitta besa a bailarina en Coachella 2022, pero lo que se viraliza es su confesión sobre Maluma y Neymar