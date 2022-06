¡Shakira a la calle! Salió por Barcelona en shortcitos y posó con fans

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Se ha dicho de todo sobre Shakira en los últimos días. Desde las sonadas infidelidades del central del FC Barcelona, Gerard Piqué, hasta que la cantante estuvo mal por un ataque de ansiedad que desmintió luego. Lo cierto es que, ya está de vuelta en Barcelona, España y allí posó con algunos fans y luego se paseó con shorcitos de jean.

¡Al mal tiempo, buenas piernas! O al menos es el claro mensaje que ha mandado la cantante del Waka Waka, Shakira, de manera tácita al mundo entero. Mismo que ha estado en vila pendiente de todos los pormenores de la famosa separación de la colombiana y el astro del fútbol, Gerard Piqué. A pesar de que e amor parece haberse ido, la belleza de Shakira sigue intacta y la dejó en evidencia en Barcelona, donde salió a la calle con unos cacheteros de jeans mínimos. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

La cantante llegó procedente de República Checa, a donde viajó en compañía de sus hijos Milan y Sasha para unos juegos deportivos. Su pareja, Gerard Piqué, también viajó al evento. Aunque muchas cámaras lograron capturarlos. De manera pública, no hubo contacto entre ellos. Lo que sí es que disfrutaron y auparon a uno de sus pequeños, tal como ya hemos visto en oportunidades anteriores. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Justamente el paparazzi Jordi Martin, quien ha hecho seguimiento a la pareja casi desde sus comienzos, se encuentra en los Estados Unidos y ha dado detalles que asegura le han contado fuentes cercanas a la pareja. Uno de ellos es que Shakira y Piqué se habrían separado inicialmente en enero al regresar de un viaje en Walt Disney World en Orlando. El deportista le habría pedido espacio. Ella propuso tomar terapia de pareja, el se negó y lo demás es historia. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Pero la cosa no queda ahí. Este mismo periodista, el cual colabora con muchas cadenas de medios en el mundo, también aseguró ayer de manera exclusiva a El Gordo y La Flaca que la jovencita de 22 años con la que se ha relacionado a Piqué trabaja con él en una de sus tantas empresas. También dijo que Shakira no sabía esto y que se estaba enterando en este momento.

Por lo pronto, las acusaciones de infidelidad siguen latentes para Gerard Piqué. El mismo, aunque ya ha estado enfrente de periodistas, no se ha pronunciado más después del comunicado corto que enviaron en redes sociales confirmando la separación después de 12 años. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

En cuanto a Shakira, en medio del caos, ayer la colombiana publicó un conmovedor video con su papá ayudándolo a hacer terapia cognitiva. Recordemos que, cuando se hicieron las públicas las fotos en las que se veía a la intérprete de “Ojos Así” en una ambulancia, los rumores de una crisis emocional corrieron velozmente. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Después, la propia Shakira publicó en su cuenta de Instagram un comunicado explicando que su papá de 90 años habría sufrido una caída. Al parecer, la salud de su progenitor la tiene muy preocupada. Sin duda el dia de ayer fue un suspiro en medio de la tormenta. Por lo pronto, espera para comparecer ante Hacienda en España y enfrentar el juicio por supuesto fraude fiscal por $15 millones de euros. pic.twitter.com/QLMtUuiJEd— Shakira (@shakira) June 4, 2022

Aquí les dejamos el tema “Te Felicito” junto a Rauw Alejandro, mismo que aseguran pudo haber sido escrito después de enterarse de la reciente supuesta última infidelidad del padre de sus hijos Gerard Piqué.

Sigue leyendo:

Shakira habría pillado a Gerard Piqué con otra mujer en su departamento de soltero, según Hola Chile

Gerard Piqué habría estado con una rubia de 20 años en la supuesta infidelidad a Shakira

Shakira se quita la ropa interior para bailar y comienza a seguir a Henry Cavill en Instagram

Shakira y Piqué: cómo afectaron sus signos zodiacales a la separación de la pareja

Así es la mansión de Miami a la que Shakira se mudará con sus hijos tras separarse de Piqué

Gerard Piqué fue quien dejó a Shakira asegura ‘El Gordo y la Flaca’